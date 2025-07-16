В Токмаку бійці ГУР висадили в повітря операторів дронів "Скат 350М"

Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки.

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В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунав вибух. Злетіли в повітря ворожі оператори дронів "Скат 350М". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Подія сталася 16 липня зранку на околиці тимчасово окупованого міста Токмак. Внаслідок вибуху у повітря злетів зелений УАЗ 452, в якому пересувалися російські окупанти.

"Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БпЛА "Скат 350М". Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", — повідомили в ГУР.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено.

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ вигадали нехитрий спосіб "окупувати" Предтечине на Донеччині — вони скинули з дрона прапор і відзвітували перед командуванням про захоплення села.

Також повідомлялося, що ЗС РФ найближчим часом намагатимуться витиснути ЗСУ у напрямку Лимана, Слов'янська і Куп'янська, щоб вирішити проблему з постачанням води на окуповані території та логістикою.