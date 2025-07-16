ЗС РФ намагаються прорватись на Запоріжжі в напрямку Новоданилівки та Кам'янського

ЗС РФ знищили фактично всю інфраструктуру та позиції українських захисників, але попри це, закріпитися ворогові не вдається.

Related video

Російські війська намагаються просунутись на Оріхівському напрямку. Вони активізувалися в районі Новоданилівки та Кам’янського. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами на цій ділянці фронту інтенсивність бойових зіткнень дещо менша, ніж в інших секторах фронту, втім росіяни продовжують спроби штурмів.

Минулої доби вони намагалися прорватися в районі Новоданилівки. Штурм закінчився невдачею — всі штурмовики були знищені.

Також залишається напруженою ситуація у Кам’янському. Тут ЗС РФ знищили фактично всю інфраструктуру та позиції українських захисників. Попри це, закріпитися ворогові тут не вдається.

В зведенні Генштабу ЗСУ 16 липня повідомлялося, що на Запоріжжі на Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку українські оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку ЗС РФ на штурм кидають висококваліфікованих спеціалістів через брак особового складу. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник штабу батальйону 65 окремої механізованої бригади з позивним "Форест".

"Допит полоненого. Він розповідав, що просто не хотів на щось скидатись коштами, ну і безпосередньо був відправлений на штурм. Людина була фаховим інженером, який споряджав FPV, який готовив вибухівку", — зазначив начальник штабу батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним "Форест".

За його словами, помітно, що і противник вже набагато більше виснажений.

"Ворожа бронетехніка з’являється лише по звуку. Лише для підвозу особового складу, і лише у надто-надто погані погодні умови. Тобто при великих зливах, звичайно, противник підтягує особовий склад. А так, у сонячний день противник боїться підійти ближче ніж на 10 км до лінії бойового зіткнення. Оскільки руки нашої бригади великі довгі, і ми також туди долітаємо і знищуємо", — розповів "Форест".

Нагадаємо, що в окупованому Токмаку на Запоріжжі 16 липня пролунали вибухи. Агенти ГУР висадили в повітря автівку з російськими операторами БпЛА.