ЗС РФ окупували Шевченко на Донеччині та просунулись у двох областях, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, росіяни мають успіхи у кількох районах Донецької та Харківської областях. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

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Російські загарбники мають просування на Донеччині та Харківщині. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Ворог має просування в двох областях Фото: Deep State

Ворог окупував Шевченко (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Зеленого Поля (Волноваський район, Донецька область), Мирного (Волноваський район, Донецька область), Піщаного (Покровський район, Донецька область) та Гатища (Чугуївський район, Харківська область).

Ворог окупував Шевченко Фото: Deep State

Просування ворога - Гатище Фото: Deep State

Просування в районі Піщаного Фото: Deep State

У Генштабі ЗСУ нагадали, що розпочалася 1240 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На фронті протягом минулої доби було зафіксовано 160 бойових зіткнень. Про захоплення Шевченко в Генштабі не повідомляли. Але повідомили, що окупанти завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

А авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню", - повідомили у Генштабі.

На Покровському напрямку, як повідомляється, українські бійці зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 43 артилерійських системи, засіб протиповітряної оборони, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 154 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російські війська намагаються просунутись на Оріхівському напрямку на Запоріжжі. Вони активізувалися в районі Новоданилівки та Кам’янського.

А у Часовому Яру бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли у полон десантників 98-ї дивізії ЗС РФ. Колись ця дивізія вважалась елітою, мала досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії. А тепер в її лавах колишні в'язні з російських колоній.