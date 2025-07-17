ЗС РФ просуваються на захід Донбасу і готують тактичне кільце для Покровська, — аналітик

Станом на середину липня 2025 року ситуація в районі Покровська Донецької області стрімко загострюється. Російське командування продовжує реалізацію стратегії оточення ключових населених пунктів Донбасу і намагається взяти Покровськ у тактичне оточення.

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Найбільшу загрозу для української оборони становлять спроби російських військ встановити контроль над дорогами постачання міста. Про це повідомив французький OSINT-аналітик Клемент Молін.

Йдеться про населені пункти Удачне на південно-східному фланзі Покровського напрямку та Родинське, що розташоване за 10 км на північ від Покровська. На думку аналітика, втрата хоча б одного з них призведе до блокади Покровська з виходом на єдину транспортну артерію Е50 — через Гришине.

Таким чином спостерігається поступове зрушення осі наступу російської армії на захід. За геоданими, у період з 11 червня по 11 липня велася системна вогнева робота по українських тилах і логістичних об'єктах у складі агломерації Мирноград — Покровськ — Костянтинівка. Ці міста, за інформацією з відкритих джерел, визначені Кремлем як цілі №1 і №2 на поточний рік.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Бої на Покровському напрямку: динаміка подій

За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, причому на Покровському напрямку українські сили зупинили 51 штурмову і наступальну дію ЗС РФ. Попри це, російські війська змогли просунутися в низці населених пунктів.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, у період з 13 по 16 липня на Покровському фронті сили росіян мали незначний успіх на північному фланзі біля населеного пункту Разіно. Напрямок удару противника вказує на спробу увійти в Родинське та Красний Лиман і взяти під вогневий контроль логістичний шлях Сил оборони.

Бойові дії на Покровському напрямку. 12 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Бойові дії на Покровському напрямку. 16 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

На південному фланзі війська РФ у двох місцях атакують біля села Вдале намагаючись узяти під контроль ще одну дорогу Т0406, яка веде до Покровська.

Водночас російські війська на цій ділянці фронту не виконують і 50% завдань, поставлених наприкінці травня військовим керівництвом ЗС РФ. Про це повідомив військовий експерт і оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в черговому огляді ситуації на фронті.

За його словами, у Сил оборони є всі можливості загальмувати просування противника, однак для цього потрібно "поліпшити багато моментів".

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState, Збройні сили РФ мають успіхи в кількох районах Донецької та Харківської областей. Загалом за минулу добу зафіксовано 160 бойових зіткнень по всій лінії фронту, при цьому росіяни взяли під контроль населений пункт Шевченко.