ЗС РФ підбираються до Покровська: сіра зона біля околиць міста (карта)

Покровський напрямок на сьогодні залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. 21 липня надійшла інформація про просування російських військ до села Звірове, яке перетікає в околиці міста Покровськ.

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За минулу добу сили противника наблизилися до Покровська з боку населених пунктів Піщане та Шевченко, унаслідок чого у Звіровому утворилася "сіра зона". Про це свідчать оновлені картографічні дані ресурсу DeepState.

Напрямок удару військ РФ вказує на те, що противник просувається низинами на підступах до Звірового, у бік двох териконів. Практично ворог перебуває в невигідній позиції, проте південніше Зеленівки, яка також прилягає до околиць Покровська, територія має височини, що теоретично дасть змогу облаштувати вогневі позиції для обстрілів безпосередньо Покровська.

Розташування териконів на околицях Покровська

Тим часом на картах ця ділянка позначена "сірою зоною", хоча від українських військових надходила інформація про спроби проникнення ворожих диверсійних груп. Однак, чи пов'язана поява "сірої зони" з діями російських диверсантів на цій ділянці ЛБЗ, наразі невідомо. Як повідомила 20 липня пресслужба ОТУ "Донецьк", малі групи російських штурмовиків намагалися просочитися в місто, але їх було знищено ще на підході.

"Ситуація перебуває під повним контролем. Усі спроби противника проникнути в місто закінчуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", — йдеться в повідомленні.

На північному фланзі Покровського напрямку противник сконцентрував найбільше сил і засобів. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються розвинути наступ на Костянтинівку, а також обійти Покровськ із флангів через Мирноград із загрозою створення напівкотла на великій ділянці Покровського напрямку.

Про це також свідчать закордонні джерела. На думку французького OSINT-аналітика Клемента Моліна, найбільшу загрозу для української оборони становлять спроби російських військ встановити контроль над дорогами постачання Покровська. Йдеться про контроль населених пунктів Удачне і Родинське, що дасть змогу противнику відрізати логістику гарнізону, який обороняє місто.

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Коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що, попри заяви російських пропагандистів про "головний штурм Покровська", російським силам не вдалося домогтися ні оперативного, ні тактичного оточення міста.

"Фізично підрозділ може вийти з цієї ділянки, якщо є виходи. Коли шляхи відступу ворог контролює вогнем — артилерією або дронами, то це тактичне оточення. У росіян цього не вийшло за рік спроб узяти Покровськ", — пояснив він

Експерт також висловив сумнів у доцільності вибору саме Покровська як основної мети для наступу. На його думку, з військового погляду логічнішим виглядав би удар по Костянтинівці, де проходить важлива залізнична гілка.

Нагадаємо, через наступ РФ на східному фронті склалася складна ситуація на Покровському напрямку. Українські військові пишуть, що противник наступає на 50-кілометровому відрізку і погрожують перерізати дві логістичні дороги, важливі для