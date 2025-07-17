"Розвивають успіх": ЗС РФ пожвавилися в напрямку Добропілля на Донеччині

Після того, як ЗС РФ отримали відсіч в районі Торецька, вони зосередилися на іншій ділянці фронту.

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Російські окупанти на Донеччині активізувалися в напрямку Добропілля. Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець.

За його словами, в порівнянні з червнем кількість ворожих штурмів на день на Торецькому напрямку, зокрема, в напрямку Яблунівки, який перебуває у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", зменшилася. Минулого місяця тут приходилося відбивати до 30 штурмів на день, на сьогодні окупанти штурмують 18-19 разів на день.

"Після того, як противник отримав гідну відсіч саме на цьому напрямку, кількість штурмових дій зменшилась. Тому він свої зусилля зосередив в напрямку населеного пункту Добропілля. Ми між собою називаємо це Добропільський напрямок, і він у тому напрямку намагається розвивати свій успіх", — розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".

Він зауважив, що українські захисники активно полюють на ворожу техніку на цій ділянці фронту і знищують її на глибині до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, але "броню" доводиться шукати, бо окупанти дуже рідко її використовують. Напередодні бійці 28-ї бригади ЗСУ знищили танк, для чого довелося використати понад 50 FPV-дронів.

"Як танк він не зробив жодного пострілу. Ворог його використовував в якихось своїх логістичних цілях. А враховуючи, що був і мінний трал прилаштований до цього танка, то, скоріше за все, основна його задача було розмінування території для майбутніх штурмових дій", — розповів Дмитро Запорожець.

Нагадаємо, що ЗС РФ зводять понтонні переправи через Оскіл на Харківщині, щоб в подальшому оточити або штурмувати Куп’янськ.

Також повідомлялося, що в Сумській області ЗСУ вклинилися в оборону окупантів і фактично оточили їхні підрозділи.