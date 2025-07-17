ЗС РФ зводять понтонні переправи через Оскіл на Харківщині: в ЗСУ розповіли про їхній план

Ціль росіян — підготувати умови для оточення або штурму міста. Для цього необхідно перекинути техніку, що можна зробити лише через понтонні переправи.

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Російські окупанти намагаються звести понтонні переправи на Харківщині через річку Оскіл, щоб в подальшому оточити або штурмувати Куп’янськ на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

За його словами, в напрямку Дворічної склалася напружена ситуація. Окупанти перекидають свою піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб в подальшому розширити плацдарм, що становить загрозу для міста Куп’янськ з півночі саме по правому берегу.

"Ціль росіян очевидна – підготувати умови для оточення або штурму міста. Але щоб реалізувати ці плани, ворогу треба навести надійні переправи через Оскіл, а саме понтони, якими вони змогли б перекидати бронетехніку", — розповів військовий.

Він додав, що намагання росіян безуспішні, оскільки українські захисники моніторять ситуацію і тримають річку Оскіл під щільним контролем.

"Вони постійно намагаються зводити такі переправи, але успіху при цьому не мають, і щойно ми бачимо наближення такої спецтехніки, яка може навести такі переправи, одразу застосовуються усі необхідні вогневі засоби, щоб таку техніку знищити. Зараз переправ, якими росіяни могли б перекидати техніку на західний берег Оскола, у ворога немає", сказав речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

Нагадаємо, що ЗСУ рознесли танк-сарай росіян на Куп'янському напрямку. Окупанти намагалися прорватися на позиції Сил оборони під прикриттям танку, який обшили додатковим захистом.

Також повідомлялося, що в Сумській області ЗСУ вклинилися в оборону росіян і фактично оточили їхні підрозділи.