ВС РФ возводят понтонные переправы через Оскол на Харьковщине: в ВСУ рассказали об их плане

Цель россиян — подготовить условия для окружения или штурма города. Для этого необходимо перебросить технику, что можно сделать только через понтонные переправы.

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Российские оккупанты пытаются возвести понтонные переправы на Харьковщине через реку Оскол, чтобы в дальнейшем окружить или штурмовать Купянск на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

По его словам, в направлении Двуречной сложилась напряженная ситуация. Оккупанты перебрасывают свою пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы в дальнейшем расширить плацдарм, что представляет угрозу для города Купянск с севера именно по правому берегу.

"Цель россиян очевидна — подготовить условия для окружения или штурма города. Но чтобы реализовать эти планы, врагу надо навести надежные переправы через Оскол, а именно понтоны, которыми они смогли бы перебрасывать бронетехнику", — рассказал военный.

Он добавил, что попытки россиян безуспешны, поскольку украинские защитники мониторят ситуацию и держат реку Оскол под плотным контролем.

"Они постоянно пытаются возводить такие переправы, но успеха при этом не имеют, и как только мы видим приближение такой спецтехники, которая может навести такие переправы, сразу применяются все необходимые огневые средства, чтобы такую технику уничтожить. Сейчас переправ, которыми россияне могли бы перебрасывать технику на западный берег Оскола, у врага нет", сказал представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

Напомним, что ВСУ разнесли танк-сарай россиян на Купянском направлении. Оккупанты пытались прорваться на позиции Сил обороны под прикрытием танка, который обшили дополнительной защитой.

Также сообщалось, что в Сумской области ВСУ вклинились в оборону россиян и фактически окружили их подразделения.