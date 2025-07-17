"Развивают успех": ВС РФ оживились в направлении Доброполья в Донецкой области

После того, как ВС РФ получили отпор в районе Торецка, они сосредоточились на другом участке фронта.

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Российские оккупанты в Донецкой области активизировались в направлении Доброполья. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец.

По его словам, по сравнению с июнем количество вражеских штурмов в день на Торецком направлении, в частности, в направлении Яблоновки, который находится в зоне ответственности ОТУ "Луганск", уменьшилось. В прошлом месяце здесь приходилось отбивать до 30 штурмов в день, на сегодня оккупанты штурмуют 18-19 раз в день.

"После того, как противник получил достойный отпор именно на этом направлении, количество штурмовых действий уменьшилось. Поэтому он свои усилия сосредоточил в направлении населенного пункта Доброполье. Мы между собой называем это Добропольское направление, и он в том направлении пытается развивать свой успех", — рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Луганск".

Он отметил, что украинские защитники активно охотятся на вражескую технику на этом участке фронта и уничтожают ее на глубине до 20 километров от линии боевого соприкосновения, но "броню" приходится искать, потому что оккупанты очень редко ее используют. Накануне бойцы 28-й бригады ВСУ уничтожили танк, для чего пришлось использовать более 50 FPV-дронов.

"Как танк он не сделал ни одного выстрела. Враг его использовал в каких-то своих логистических целях. А учитывая, что был и минный трал пристроен к этому танку, то, скорее всего, основная его задача была разминирование территории для будущих штурмовых действий", — рассказал Дмитрий Запорожец.

Напомним, что ВС РФ возводят понтонные переправы через Оскол на Харьковщине, чтобы в дальнейшем окружить или штурмовать Купянск.

Также сообщалось, что в Сумской области ВСУ вклинились в оборону оккупантов и фактически окружили их подразделения.