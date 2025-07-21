"Ситуация не слишком благоприятная": военные предупредили о новом прорыве РФ под Харьковом (карта)

России удалось открыть новое направление в Харьковской области. В Силах обороны говорят, что пока значительных успехов враг там не имеет, но и его цель в этом случае — не захват земли.

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Российские оккупанты наступают на новом участке на Харьковщине, и их цель — оттягивание украинских резервов с Купянского направления. Об этом 21 июля сообщил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"В целом ситуация не слишком благоприятная для нас: большая протяженность границы позволяет врагу осуществлять подобные действия почти по всей линии", — отметил он.

Военный объяснил, что подобные "пожары" из-за нехватки резервов приходится "тушить" точечно. Для этого привлекают бригады, которые уже выполняют боевые задачи непосредственно на передовой.

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" 20 июля также информировал о новом участке прорыва российской группировки в Харьковской области. Он подчеркивал, что ВС РФ захватили село Меловое и пытаются развивать успех. Захватчикам удалось дойти до населенных пунктов Чугуновка и Амбарное.

Участок нового прорыва на фронте Фото: Офицер+ / Telegram

Офицер назвал дальнейшие продвижения врага проблематичными. Он пояснил, что россиянам не удается закрепиться. Однако саму ситуацию военный оценивает негативно.

Бои в районе Мелового подтверждал Генштаб ВСУ 14 июля. Этот участок командование отнесло к Южно-Слобожанскому направлению.

Напомним, 14 июля стало известно, что защитники Харьковщины прошли 50 метров заминированной территории, чтобы забрать "трофей". Перед этим его искали несколько дней, но обнаружили случайно.

Аналитики DeepState 21 июля сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой области и попытках закрепиться на Сумщине.