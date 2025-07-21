"Ситуація не надто сприятлива": військові попередили про новий прорив РФ під Харковом (карта)

Росії вдалося відкрити новий напрямок у Харківській області. У Силах оборони кажуть, що поки значних успіхів ворог там не має, але і його мета в цьому випадку — не захоплення землі.

Related video

Російські окупанти наступають на новій ділянці на Харківщини, і їхня мета — відтягування українських резервів з Куп’янського напрямку. Про це 21 липня повідомив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Загалом ситуація не надто сприятлива для нас: велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії", — зазначив він.

Військовий пояснив, що подібні "пожежі" через брак резервів доводиться "гасити" точково. Для цього залучають бригади, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" 20 липня також інформував про нову ділянку прориву російського угруповання у Харківській області. Він підкреслював, що ЗС РФ захопили село Мілове та намагаються розвивати успіх. Загарбникам вдалося дійти до населених пунктів Чугунівка та Амбарне.

Ділянка нового прориву на фронті Фото: Офіцер+ / Telegram

Офіцер назвав подальші просування ворога проблематичними. Він пояснив, що росіянам не вдається закріпитись. Однак саму ситуацію військовий оцінює негативно.

Бої в районі Мілового підтверджував Генштаб ЗСУ 14 липня. Цю ділянку командування віднесло до Південно-Слобожанського напрямку.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що захисники Харківщини пройшли 50 метрів замінованої території, щоб забрати "трофей". Перед цим його шукали декілька днів, але виявили випадково.

Аналітики DeepState 21 липня повідомили про просування ЗС РФ на Донеччині та спроби закріпитись на Сумщині.