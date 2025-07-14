Шукали два дні: бійці ЗСУ пробиралися замінованим полем заради трофею

Напередодні українські захисники помітили ворожий БпЛА, який йшов на малій висоті, але в якусь мить зачепився за дерево і впав.

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На Харківщині бійці 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади ЗСУ помітили ворожий БпЛА, який зачепився за дерево. Вони вирішили його забрати на потреби ЗСУ. Для цього їм довелося пройти замінованим полем. Про це розповіли у пресслужбі 58-ї бригади.

Напередодні "операції" українські захисники помітили ворожий БпЛА, який йшов на малій висоті, але в якусь мить зачепився за дерево і впав.

Бійці вирішили, що таке "добро" не має пропадати і вирішили його забрати.

"Пару днів цю "пташку" шукали – нема, а тоді побачили майже випадково. Приземлилася у чагарях", — розповідає Максим на псевдо "Black".

Як кажуть бійці, безпілотник – це цінність, оскільки навіть пошкоджений він може стати донором для інших дронів.

Втім, так просто піти і взяти його було неможливим, бо до нього було 50 метрів замінованої теритторії.

Двоє бійців наважилися піти за трофеєм.

"Це виявився російський аналог нашого "Вампіра". Він був уже порожній, без скидів, і майже неушкоджений, наскільки можна судити", – розповідає "Поліщук".

Дрон забрали і потім передали спеціалістам. Вони мають вирішити, чи можливо його відремонтувати, чи він таки піде на запчастини.

Нагадаємо, що в Сумській області бійці ГУР використали наземний роботизований комплекс для атаки на ворожі позиції. Той підібрався впритул і зщинив стрілянину, ліквідувавши окупантів.