Шукали два дні: бійці ЗСУ пробиралися замінованим полем заради трофею
Напередодні українські захисники помітили ворожий БпЛА, який йшов на малій висоті, але в якусь мить зачепився за дерево і впав.
На Харківщині бійці 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади ЗСУ помітили ворожий БпЛА, який зачепився за дерево. Вони вирішили його забрати на потреби ЗСУ. Для цього їм довелося пройти замінованим полем. Про це розповіли у пресслужбі 58-ї бригади.
Напередодні "операції" українські захисники помітили ворожий БпЛА, який йшов на малій висоті, але в якусь мить зачепився за дерево і впав.
Бійці вирішили, що таке "добро" не має пропадати і вирішили його забрати.
"Пару днів цю "пташку" шукали – нема, а тоді побачили майже випадково. Приземлилася у чагарях", — розповідає Максим на псевдо "Black".
Як кажуть бійці, безпілотник – це цінність, оскільки навіть пошкоджений він може стати донором для інших дронів.
Втім, так просто піти і взяти його було неможливим, бо до нього було 50 метрів замінованої теритторії.
Двоє бійців наважилися піти за трофеєм.
"Це виявився російський аналог нашого "Вампіра". Він був уже порожній, без скидів, і майже неушкоджений, наскільки можна судити", – розповідає "Поліщук".
Дрон забрали і потім передали спеціалістам. Вони мають вирішити, чи можливо його відремонтувати, чи він таки піде на запчастини.
Нагадаємо, що в Сумській області бійці ГУР використали наземний роботизований комплекс для атаки на ворожі позиції. Той підібрався впритул і зщинив стрілянину, ліквідувавши окупантів.