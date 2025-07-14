Прорвався на ворожі позиції: робот ГУР влаштував стрілянину по росіянах на Сумщині (відео)

Наемний роботизований комплекс здолав складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів.

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В Сумській області бійці Головного управління розвідки Міноборони використали наземний роботизований комплекс для атаки на ворожі позиції. Той підібрався впритул і зщинив стрілянину, ліквідувавши окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони.

Для робот-нальоту спецпризначенці використали НРК "Лють". Під час атаки бійці ГУР по рації змогли підслухати розмови росіян.

Наемний роботизований комплекс здолав складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, продемонстрував стабільний зв’язок упродовж руху та увесь час передавав "картинку" на пункт управління.

"Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів. Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам. Збройна й технологічна боротьба за свободу України триває", — йдеться в повідомленні.

Наземний роботизований комплекс "Лють": що відомо

НРК "Лють" українського виробництва Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України 18 березня 2025 року. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій українських підрозділів.

Фото: Скриншот

Роботизований комплекс "Лють" озброєний кулеметом калібру 7,62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. "Лють" працює за широкого діапазону температур.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.

Нагадаємо, що раніше бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли відбити позиції у росіян завдяки роботизованим системам та дронам, а також вперше в історії війни за допомогою роботів взяти в полон окупантів.