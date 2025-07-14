Прорвался на вражеские позиции: робот ГУР устроил стрельбу по россиянам на Сумщине (видео)

Наемный роботизированный комплекс преодолел сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов.

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В Сумской области бойцы Главного управления разведки Минобороны использовали наземный роботизированный комплекс для атаки на вражеские позиции. Тот подобрался вплотную и открыл стрельбу, ликвидировав оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Для робот-налета спецназовцы использовали НРК "Лють". Во время атаки бойцы ГУР по рации смогли подслушать разговоры россиян.

Наемный роботизированный комплекс преодолел сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, продемонстрировал стабильную связь в течение движения и все время передавал "картинку" на пункт управления.

"Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам. Вооруженная и технологическая борьба за свободу Украины продолжается", — говорится в сообщении.

Наземный роботизированный комплекс "Лють": что известно

НРК "Лють" украинского производства Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины 18 марта 2025 года. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий украинских подразделений.

Фото: Скриншот

Роботизированный комплекс "Лють" вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

НРК достаточно компактен — помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. "Лють" работает при широком диапазоне температур.

Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов — усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках.

Напомним, что ранее бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли отбить позиции у россиян благодаря роботизированным системам и дронам, а также впервые в истории войны с помощью роботов взять в плен оккупантов.