Искали два дня: бойцы ВСУ пробирались по заминированному полю ради трофея

Накануне украинские защитники заметили вражеский БпЛА, который шел на малой высоте, но в какой-то момент зацепился за дерево и упал.

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На Харьковщине бойцы 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й бригады ВСУ заметили вражеский БпЛА, который зацепился за дерево. Они решили его забрать на нужды ВСУ. Для этого им пришлось пройти по заминированному полю. Об этом рассказали в пресс-службе 58-й бригады.

Накануне "операции" украинские защитники заметили вражеский БпЛА, который шел на малой высоте, но в какой-то момент зацепился за дерево и упал.

Бойцы решили, что такое "добро" не должно пропадать и решили его забрать.

"Пару дней эту "птичку" искали — нет, а потом увидели почти случайно. Приземлилась в кустарниках", — рассказывает Максим с псевдонимом "Black".

Как говорят бойцы, беспилотник — это ценность, поскольку даже поврежденный он может стать донором для других дронов.

Впрочем, так просто пойти и взять его было невозможно, потому что до него было 50 метров заминированной территории.

Двое бойцов решились пойти за трофеем.

"Это оказался российский аналог нашего "Вампира". Он был уже пустой, без сбросов, и почти неповрежденный, насколько можно судить", — рассказывает "Полищук".

Дрон забрали и затем передали специалистам. Они должны решить, возможно ли его отремонтировать, или он таки пойдет на запчасти.

Напомним, что в Сумской области бойцы ГУР использовали наземный роботизированный комплекс для атаки на вражеские позиции. Тот подобрался вплотную и прекратил стрельбу, ликвидировав оккупантов.