ЗС РФ просунулися на Донеччині та намагаються закріпитися у Сумській області, — DeepState

Росіяни просунулися біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, Вільного Поля, Андріївки та Попового Яру, а також намагаються закріпитися у Кіндратівці.

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Відповідні зміни вже відображено на інтерактивній карті бойових дій проєкту DeepState. Ба більше, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Покровському напрямку за добу зафіксовано 36 атак росіян, з яких 34 штурми наші військові відбили, ще два бої тривають.

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У результаті боїв українські сили знищили 209 окупантів, з яких 130 – безповоротно. Також ліквідовано техніку ворога: дві автівки, п’ять мотоциклів, три гармати, 14 безпілотників, три антени управління БпЛА, два пункти управління БпЛА.

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Загалом за добу по всій лінії фронту ворог завдав двох ракетних і 53 авіаційних ударів, скинув 71 керовану авіабомбу, застосував 1427 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів. Бої тривають на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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Раніше Фокус писав, що російська армія мала успіхи у районі 5 населених пунктів у Донецькій області, де змогла просунутися. Ворог продовжує активно тиснути зокрема на Покровському напрямку, де лише за минулу добу, 19 липня, ЗС РФ 36 разів атакував позиції ЗСУ у районі 13 населених пунктів.

Нагадаємо, у зведенні за 19 липня аналітики DeepState повідомляли, що російська армія захопила Яблунівку у Сумській області, а також просунулася у районі чотирьох населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій областях.