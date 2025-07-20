Ситуація на фронті: ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині (мапа)

Російська армія мала успіхи у районі 5 населених пунктів у Донецькій області, де змогла просунутися. Ворог продовжує активно тиснути зокрема на Покровському напрямку, де лише за минулу добу, 19 липня, ЗС РФ 36 разів атакував позиції ЗСУ у районі 13 населених пунктів.

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Водночас на Покровському напрямку ворог намагається здійснювати штурми: щонайменше 35 таких вдалося відбити українським оборонцям упродовж минулої доби. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ і інформували у проєкті DeepState.

Так, у зведенні DeepState аналітики зазначають, що ЗС РФ мали успіхи у районі 5 населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", — йдеться у повідомленні.

Зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

Скриншот мапи DeepState | ситуація біля Покровська

Варто зазначити, що динаміка активності ЗС РФ на Покровському напрямку зберігається з червня. За даними аналітиків, тоді росіяни найактивніше наступали саме на Покровському напрямку, здійснивши 32% всіх атак.

Нагадаємо, у зведенні за 19 липня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ окупували населений пункт у Сумській області та просунулися у Сумській, Харківській і Донецькій областях.

Що відбувається на фронті: актуальні дані

Окрім Покровського напрямку, який залишається одним із "найгарячіших" на лінії фронту, ЗС РФ також тиснуть на Лиманському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, там упродовж минулої доби оборонцям вдалося відбити 13 штурмів противника у районі 8 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку українці відбили 10 російських атак у районі 7 населених пунктів.

На Торецькому напрямку упродовж 19 липня відбулося 8 бойових зіткнень. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках також ворог виявляє активність: загалом відбулося 17 боєзіткнень.

Відносно спокійною є ситуація на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, де ЗС РФ намагалися здійснити безуспішні поодинокі атаки.

Нагадаємо, 19 липня речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері телеканалу "Ми-Україна" розповів, як ЗСУ вдалося заманити росіян у пастку та відновити втрачені позиції на Запоріжжі.

Також 19 липня військовослужбовиця ЗСУ розповіла, як воїн загинув від хімічної зброї, яку застосували росіяни.