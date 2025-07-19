ЗСУ заманили росіян в пастку та відновили втрачені позиції біля Оріхова, — речник

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин наголосив, що українські підрозділи почали використовувати нову тактику. Бійці ЗСУ заманюють росіян у пастки, а потім контратакують.

Related video

Українські Сили оборони відновили контроль над частиною позицій на запорізькому напрямку. Цього вдалося досягти завдяки маневреній обороні та точковим контратакам. Про це речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи", — заявив Волошин.

Українські захисники на півдні ведуть маневрену оборону та проводять контратаки. ЗСУ вже відновили певні позиції на деяких напрямках, зокрема неподалік Оріхова, за словами Волошина.

"Ми ведемо маневрену оборону, тобто, де є можливість, ми заманюємо ворога, проводимо контратаки… Там, де діють наші підрозділи, вони діють доволі успішно, тому і відновили деякі позиції. Їх набагато, але ми не лише намагаємося стільки утримувати свою територію, а й проводимо, скажімо, контратаки, такі невеликі контрнаступальні дії. І успіхи в цьому є", — зазначив він.

Водночас російська сторона на південному відтинку фронту веде так званий "повзучий наступ", знищуючи українські позиції і намагаючись просуватись якомога долі. Волошин розповів, що росіяни завдають ударів по наших позиціях керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами. І кількість цих ударів збільшується.

"Вже потім на ці знищені позиції тактикою просочування, там один-два чоловіки, групи такі… Це навіть важко назвати штурмовими групами, але вони намагаються зайти на ці позиції, закріпитися. Але що до темпів, темпи доволі, скажімо, низькі", — розповів Волошин про тактику окупантів.

На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ та аналітики DeepState не коментували можливі територіальні успіхи Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Раніше стало відомо, що на Донеччині російські окупанти стали діяти більш обережно та майже не використовують важку техніку. Активних штурмів з використанням БТРів та БМП не спостерігається.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США під час засідання переважною більшістю проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні. Йдеться про поправку, яку подала конгресвумен від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін. Вона пропонувала виключити витрати на підтримку України з бюджету Пентагону на 2026 рік. Документ підтримали лише 76 осіб, а за продовження військової допомоги Україні — 353 представники Палати представників.