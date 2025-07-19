У Конгресі США схвалили продовження військової допомоги Україні: що відомо

Палата представників більшістю голосів відхилила поправку конгресвумен від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін, яка пропонувала виключити витрати на підтримку України з бюджету Пентагону на 2026 рік. Подальше рішення за Сенатом і президентом Дональдом Трампом.

Related video

Нижня палата Конгресу США під час засідання переважною більшістю проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні. Про це повідомив конгресмен від штату Небраска Дон Бейкон.

Йдеться про поправку, яку подала конгресвумен від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін. Вона пропонувала виключити витрати на підтримку України з бюджету Пентагону на 2026 рік. Документ підтримали лише 76 осіб, а за продовження військової допомоги Україні — 353 представники Палати представників.

Результати голосування

Зазначимо, що йдеться про законопроєкт HR4016, у якому затверджуються витрати на оборону. Після схвалення на цьому етапі, документ надійде в американський Сенат, де його можуть як відхилити, так і доповнити. У разі позитивного рішення обома палатами, документ має підписати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, в Америці вироблятимуть "найкращу у світі" зброю і продаватимуть її блоку, а Альянс координуватиме постачання в Україну. Також президент США розглядав можливість відправки в Україну крилатих ракет Tomahawk, якими вдарили по іранських цілях.

Однак представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що ракети Tomahawk запускаються з кораблів або стратегічних бомбардувальників, яких в України немає. Крім того, досі діють обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю, накладені ще президентом Джо Байденом.

Вже 15 липня Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети.