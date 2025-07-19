В Конгрессе США одобрили продление военной помощи Украине: что известно

Палата представителей большинством голосов отклонила поправку конгрессвумен от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, которая предлагала исключить расходы на поддержку Украины из бюджета Пентагона на 2026 год. Дальнейшее решение за Сенатом и президентом Дональдом Трампом.

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Нижняя палата Конгресса США во время заседания подавляющим большинством проголосовала за продолжение оказания военной поддержки Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Небраска Дон Бэйкон.

Речь идет о поправке, которую подала конгрессвумен от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин. Она предлагала исключить расходы на поддержку Украины из бюджета Пентагона на 2026 год. Документ поддержали только 76 человек, а за продление военной помощи Украине — 353 представителя Палаты представителей.

Результаты голосования

Отметим, что речь идет о законопроекте HR4016, в котором утверждаются расходы на оборону. После одобрения на этом этапе, документ поступит в американский Сенат, где его могут как отклонить, так и дополнить. В случае позитивного решения обеими палатами, документ предстоит подписать президенту США Дональду Трампу.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, в Америке будут производить "лучшее в мире" оружие и продавать его блоку, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Также президент США рассматривал возможность отправки в Украину крылатых ракет Tomahawk, которыми ударили по иранским целям.

Однако представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что ракеты Tomahawk запускаются с кораблей или стратегических бомбардировщиков, которых у Украины нет. Кроме того, до сих пор действуют ограничения на удары по РФ дальнобойным оружием, наложенные еще президентом Джо Байденом.

Кроме того, 15 июля Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты.