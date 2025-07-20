Ситуация на фронте: ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области (карта)

Российская армия имела успехи в районе 5 населенных пунктов в Донецкой области, где смогла продвинуться. Враг продолжает активно давить в частности на Покровском направлении, где только за минувшие сутки, 19 июля, ВС РФ 36 раз атаковал позиции ВСУ в районе 13 населенных пунктов.

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В то же время на Покровском направлении враг пытается осуществлять штурмы: по меньшей мере 35 таких удалось отбить украинским защитникам за прошедшие сутки. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ и информировали в проекте DeepState.

Так, в сводке DeepState аналитики отмечают, что ВС РФ имели успехи в районе 5 населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки", — говорится в сообщении.

Изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

Скриншот карты DeepState | ситуация возле Покровска

Стоит отметить, что динамика активности ВС РФ на Покровском направлении сохраняется с июня. По данным аналитиков, тогда россияне активно наступали именно на Покровском направлении, осуществив 32% всех атак.

Напомним, в сводке за 19 июля аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ оккупировали населенный пункт в Сумской области и продвинулись в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Что происходит на фронте: актуальные данные

Кроме Покровского направления, которое остается одним из самых "горячих" на линии фронта, ВС РФ также давят на Лиманском направлении. По данным Генштаба ВСУ, там за прошедшие сутки защитникам удалось отбить 13 штурмов противника в районе 8 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении украинцы отбили 10 российских атак в районе 7 населенных пунктов.

На Торецком направлении в течение 19 июля произошло 8 боевых столкновений. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях также враг проявляет активность: всего произошло 17 боестолкновений.

Относительно спокойной является ситуация на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, где ВС РФ пытались осуществить безуспешные одиночные атаки.

Напомним, 19 июля спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал, как ВСУ удалось заманить россиян в ловушку и восстановить утраченные позиции на Запорожье.

Также 19 июля военнослужащая ВСУ рассказала, как воин погиб от химического оружия, которое применили россияне.