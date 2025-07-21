ВС РФ продвинулись на Донбассе и пытаются закрепиться в Сумской области, — DeepState

Россияне продвинулись возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, Вольного Поля, Андреевки и Попового Яра, а также пытаются закрепиться в Кондратовке.

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Соответствующие изменения уже отражены на интерактивной карте боевых действий проекта DeepState. Более того, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Покровском направлении за сутки зафиксировано 36 атак россиян, из которых 34 штурма наши военные отбили, еще два боя продолжаются.

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В результате боев украинские силы уничтожили 209 оккупантов, из которых 130 — безвозвратно. Также ликвидирована техника врага: две машины, пять мотоциклов, три пушки, 14 беспилотников, три антенны управления БпЛА, два пункта управления БпЛА.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Всего за сутки по всей линии фронта враг нанес два ракетных и 53 авиационных удара, сбросил 71 управляемую авиабомбу, применил 1427 дронов-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов. Бои продолжаются на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

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Ранее Фокус писал, что российская армия имела успехи в районе 5 населенных пунктов в Донецкой области, где смогла продвинуться. Враг продолжает активно давить в частности на Покровском направлении, где только за минувшие сутки, 19 июля, ВС РФ 36 раз атаковал позиции ВСУ в районе 13 населенных пунктов.

Напомним, в сводке за 19 июля аналитики DeepState сообщали, что российская армия захватила Яблоновку в Сумской области, а также продвинулась в районе четырех населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.