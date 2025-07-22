Диверсанти в Покровську: чи загрожує місту масштабний наступ росіян

У Покровську зафіксовано проникнення кількох невеликих ДРГ ворога, які намагаються розвідати оборону міста та створити умови для подальшого наступу. Українські військові активно реагують, проводять контрдиверсійні операції й контролюють ситуацію. Водночас експерти попереджають про загрозу масштабнішого наступу, що може торкнутися не лише Покровська.

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У Покровську виявлено прорив кількох російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які проникли в місто через південний район із села Звірове. Ці ДРГ діяли як "розвідка боєм": закладали засідки, пробували виявляти слабкі точки оборони та здійснювати психологічний тиск — мовляв, "ми вже за вашою спиною".

Через це Збройні сили України ввели активні контрдиверсійні заходи: залучили бійців 155‑ї окремої мотопіхотної бригади та 68‑го окремого єгерського батальйону для пошуку та нейтралізації загроз. Частину диверсантів уже ліквідовано, інші ще перебувають у місті, — процес знищення триває.

Військові із позивними "Мучной" і "Алекс" у своїх телеграм-каналах обережно зазначають, що широкомасштабний штурм Покровська поки малоймовірний, але загроза з боку ворога значно посилилася. Росіяни продовжуватимуть атаки на логістичні вузли, склади, блокпости, спробують закріпитися, а також можуть обстрілювати місто з артилерії й застосовувати авіацію.

Оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" підтверджує: кожна спроба проникнення окупантів жорстко придушується силами оборони ще на підступах до Покровська, ситуація контролюється, мешканців закликають зберігати спокій і не панікувати.

Російські ДРГ у Покровську: ризики для міста

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний підтверджує Фокусу — у Покровську продовжується ліквідація залишків ворожих ДРГ, яким вдалось зайти в саме місто наприкінці минулого тижня.

"Варто уточнити, як повідомляють самі українські військові, проникнення здійснювали лише кілька дуже невеликих груп. Попри це повідомлення про проникнення російських диверсійних груп до міста були використані здебільшого як російські інформаційні операції для поширення паніки, зокрема серед військових, головним чином шляхом перебільшення масштабів проникнення. Російські диверсійні групи проникали до Покровська ще раніше, зокрема у 2024 році, що не призвело значних тактичних успіхів РОВ. Тож одномоментне проникнення не можна трактувати як встановлення контролю над всім містом чи його окремими частинами", — каже Фокусу Земляний.

За його словами, попри незначну чисельність самих груп, їхньою метою було послаблення позицій СОУ як всередині Покровську так і на околицях міста поблизу ЛБЗ. Основна ціль таких ДРГ — це формування і накопичення малих штурмових груп на межі міста, що, як наслідок дозволяє створити плацдарм для проведення подальших наступальних дій силами основного угруповання противника. Точкові удари на які розраховували ДРГ можуть бути вкрай небезпечними та призвести до складної ситуації в обороні довкола міста, що в подальшому матиме глобальніші наслідки.

"Після завершення стабілізаційних заходів на ділянці, ймовірно додатково укріплюватимемуться наші позиції та попри спроби окупантів до заходу в місто, недопущення подібних ситуацій в майбутньому. За таких умов активність ДРГ буде повністю нівельовано", — вважає експерт.

"ДРГ — дуже тривожний дзвінок": плани ворога на Покровськ

За словами військового експерта Олега Жданова, ситуація в Покровську зараз виглядає надзвичайно тривожно. Противник уже заходить у місто — і це, як правило, перша фаза серйозного наступу. Почалося все з проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які не просто займаються диверсіями. Їхня головна мета — розвідка.

"Вони вивчають нашу оборону: наскільки вона стійка, як швидко реагує на загрози, де є слабкі місця. Це своєрідне "обмацування" перед потенційною головною атакою. Саме зараз Генштаб РФ аналізує, чи є сенс іти в лобову атаку на Покровськ, чи варто обрати інший напрямок", — каже Фокусу Жданов.

Є припущення, що друга хвиля наступу можлива вже у серпні. Але наразі важко сказати, чи вистачить у ворога ресурсу. Все залежить, зокрема, від того, скільки резервів вони ще можуть витягнути, зокрема з весняного призову.

На думку експерта, серед основних сценаріїв дій противника — або наступ північніше Мирнограда з метою оточення Мирноградської агломерації, або рух у західному напрямку до адміністративного кордону Донеччини, з подальшим поворотом на північ.

"Судячи з карти, план РФ полягає не в лобовому захопленні великих міст, як-от Краматорськ чи Слов'янськ. Це потребувало б багатьох років війни й колосальних ресурсів. Тож, замість штурму, Росія, ймовірно, намагається реалізувати інший задум — відрізати Донецьку область від решти України.

Саме тому для них критично важливо вийти на адміністративний кордон області, а потім просуватись на північ із двох напрямків — з боку Покровська та зі сходу. Особливо активізувалися бої на Лиманському напрямку, де противник намагається прорвати нашу оборону і вийти на Лиман — стратегічно важливу точку, звідки можна рухатись далі в напрямку Харкова та Слов'янська", — продовжує Жданов.

У разі успіху такого маневру — відрізання Донецької області — українські сили ризикують опинитися в оточенні. І тоді командуванню доведеться ухвалювати складні рішення щодо евакуації або перегрупування військ. Це читається як загальний стратегічний задум на карті, хоча його реалізація під великим питанням.

"На Лиманському напрямку оборону тримає третій армійський корпус, який демонструє високу стійкість. Ворог кидає значні сили — лише на Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових.

Щодо інших міст — таких як Слов'янськ і Краматорськ — росіяни теж розуміють: взяти їх у вуличних боях їм не вдасться. У них просто немає відповідного ресурсу, як і "чужих" — мобілізованих "штурмовиків", яких не шкода", — резюмує експерт.

Нагадаємо, що 17 липня повідомлялося, що на Сумщині ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ, яка проникла вглиб української території.

Також Фокус писав, що російські війська продовжують активні спроби просунутися на Харківському напрямку, зокрема перетнули кордон біля села Мілове та відкрили нові шляхи атаки.