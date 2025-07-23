Російські ДРГ намагаються проникнути на мікрорайон "Шахтарський" у Покровську, — військовий

За словами військовослужбовця з позивним Мучний, російські канали можуть оприлюднити відео і видати вилазку диверсійної групи за зачистку цілого мікрорайону. Боєць не виключає, що ЗС РФ спробують прорватися в район дач і рухатися до парку "Ювілейний". Покровська МВА на момент публікації матеріалу та аналітики проєкту DeepState не коментували можливих вилазок російських ДРГ на мікрорайон "Шахтарський".

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Ворог час від часу намагається просочитися в мікрорайон "Шахтарський" малими диверсійними групами, щоб провести розвідку або створити хаос, але ці спроби фіксуються і відбиваються, аж до короткочасних сутичок у самому районі. Про це пише військовослужбовець з позивним "Мучной".

"Це не означає, що ворог повністю контролює цей мікрорайон! Такі рейди — це більше точкові вилазки, а не масове захоплення", — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що раніше противника фіксували і в західній частині міста. Вони перевіряють стійкість оборони міста, а місцеві "ждуни" постачають їм потрібну інформацію.

У мікрорайні "Шахтарський" ЗСУ протистоять групам ДРГ Фото: Скриншот

"Зараз противник спробує прорватися в район дач і рухатися до парку Ювілейного, і просочитися через південний захід у місто, і зав'язати бої, паралельно перерізаючи логістику!" — констатують військові.

У Покровській МВА інформацію про проникнення ДРГ противника на мікрорайон "Шахтарський" не коментують, як і в DeepState. Однак голова адміністрації Сергій Добряк зазначає, що ворог "добиває" місто КАБами, а fpv-дрони контролюють кожен метр будь-якої дороги громади.

Він закликав усіх, хто може, евакуюватися з міста.

"Є такі випадки, коли люди під завалами, і їх нікому врятувати. Тобто ми вже зайшли в таку активну фазу руйнування міста".

Наразі в Покровську залишаються 1380 осіб, і ситуація для міста "критична". У Родинському залишилося менше ніж 700 жителів, і щодня звідти виїжджає по кілька людей.

"Ворог спеціально контролює всі в'їзди і виїзди в Родинське і Покровськ", — додав Добряк.

У Генштабі повідомляють, що станом на вечір 23 липня на Покровському напрямку впродовж дня противник 26 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звіреве, Вдалеке, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

Волонтерка Яна Східна пише, що в Покровську дуже важко.

"В околицях теж дуже складно Звєрєве-Перше Травня, на ділянці Зелене-Даченське-Лисівка, район Удачне-Котлине теж важкі бої. Звєрєво залишається сірою зоною. Що стосується самого міста, то в Покровську стало ще небезпечніше, ніж ніколи раніше", — повідомила вона в Х.

Село Звєрєво на околиці Покровська вже в "сірій зоні"

Раніше Фокус писав про атаку ДРГ українських воїнів у Покровську. Ми також розповідали, чи загрожує місту масштабний наступ росіян.