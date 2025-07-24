"Призвело до значних втрат": Forbes назвав головну причину провалу літнього наступу ЗС РФ

Неодноразові невдачі ЗС РФ з подолання водних перешкод призвели до значних втрат окупаційної армії та стоять на заваді успішному літньому наступу росіян у 2025 році.

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Подолання річок залишається однією з найбільших проблем російської армії протягом усієї війни і значно впливає на ситуацію на фронті, пише Forbes.

Журналісти нагадали, як у травні 2022 року ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російської армії за один день, підловивши її на спробі форсувати річку Сіверський Донець на сході. А Дніпро зіграв важливу роль у битві за Херсон, зрештою змусивши росіян покинути місто у листопаді 2022 року.

Проблемою для росіян також стала річка Оскіл на Харківщині, яка тривалий час була важливим рубежем української оборони на північ від Куп’янська. На жаль, значна чисельна перевага у живій силі забезпечила росіянам можливість створити досить великий плацдарм по "український" бік річки протягом цього року.

Форсування Оскола коштувало росіянам значних втрат. Але навіть ця відносно неширока річка продовжує створювати окупантам проблеми у їх подальшому наступі на Куп’янськ. Річ у тому, що війська на плацдармі треба якось забезпечувати, а тим паче посилювати, щоб продовжувати наступ. За відсутності стаціонарних мостів це означає постійні втрати при кожній спробі перекинути щось через річку.

"У середині липня російські війська спробували побудувати понтонний міст через Оскіл, але ця спроба також зазнала невдачі. Хоча деякі російські солдати переправилися через річку, неможливість транспортувати бронетанкові підрозділи серйозно обмежила їхні наступальні можливості та завадила будь-якому оперативному прориву на північному сході", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що наразі для Росії немає очевидного розв'язання цієї проблеми, оскільки подолання водних перешкод завжди було одним з найскладніших і найнебезпечніших видів військових операцій.

"Хоча російсько-українська війна часто асоціюється зі швидким впровадженням нових технологій, традиційні виклики, такі як річкові переправи, продовжують формувати поле бою. Неодноразові невдачі Росії в цих операціях призвели до значних втрат і тепер є основною перешкодою для успіху їхнього літнього наступу", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 23 липня військовослужбовець з позивним "Мучной" заявив, що російські ДРГ намагаються проникнути на мікрорайон "Шахтарський" у Покровську.

Фокус також писав про те, що в Sky News спрогнозували, чи піде Україна у наступ цього року.