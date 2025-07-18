Во время наступления Вооруженных сил Российской Федерации в течение первых шести месяцев 2025 года Украина потеряла площадь более 2,5 тыс. кв. км. При этом россияне продвигаются быстрее, чем в 2024 году. Есть угроза, что через 12 месяцев оккупированная территория будет размером в два Люксембурга.

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Пока Украина ищет способы получить оружие США и европейских партнеров, Кремль продолжает наступать, имея преимущество в дронах и не жалея солдат, написало медиа Bild. Медиа считает, что ситуация на полях битвы российско-украинской войны становится все "драматичнее".

Медиа оценило территориальные потери Украины во время наступления РФ в течение 6,5 месяцев 2025 года. Журналисты основывались на данных украинских военных и заявлениях российского командования. По оценкам аналитиков, к середине лета ВС РФ оккупировали 2395 кв. км. Bild сравнило потерянную площадь с размером федеральной земли Саарлад (2 569 кв. км), но в Telegram-канале медиа вспомнили о Люксембурге (2 586 кв. км). И темпы территориальных потерь выросли по сравнению с предыдущим годом, утверждает немецкое издание.

"В 2025 году Путин завоевал территорию размером с Саарландию", — говорится в статье.

В 2024 году россияне оккупировали 3 388 км км. Если темпы наступления ВС РФ сохранятся, то Украина к концу 2025 года потеряет "значительно больше 4 000 кв. км", утверждает Bild. Журналисты сравнили территории, которые может оккупировать Кремль, с площадью Берлина (892 кв. км).

"[Масштабы продвижения РФ к концу 2025 года] — это площадь, в четыре раза больше размеров Берлина", — написало Bild.

В статье также привели карту фронта в Украине по состоянию на середину лета 2025 года. На карте обозначены три основных направления наступления РФ: Покровск-Константиновка, Купянск, Сумы. Также видим административные границы областей, до которых добралась РФ: указывается, какая часть оккупирована, а какая нет.

Наступление РФ — карта боев в Украине по состоянию на 17 июля 2025 года Bild Фото: Bild

Bild указал, что для наступления на какое-то украинское село ВС РФ применяют 20-100 солдат и целую стаю дронов, несут потери, но продвигаются. В то же время ВСУ обороняет эти села "пятью, максимум десятком военных", написало медиа.

"Хотя Россия теряет, возможно, половину своих атакующих войск, другая половина добирается до целевой зоны, убивает или изгоняет немногочисленных украинцев на местах и захватывает село или позицию", — подытожило медиа.

Генштаб ВСУ не комментировал возможность нового наступления РФ и рост темпов потерь территории.

Наступление РФ — детали

Отметим, 13 июля Bild написал о новой волне наступления РФ, которое произойдет летом 2025 года. Журналисты ссылались на российских милблогеров, которые уверяли, что планы операции уже положили на стол президенту РФ Владимиру Путину. Предполагали, что к штурмам привлекут 30 тыс. солдат КНДР, и что все необходимые средства (техника, боеприпасы) размещены на соответствующих участках фронта. На статью откликнулись в Центре противодействия дезинформации СНБО: заявили, что предположение Bild это "бессмыслица".

Напоминаем, 17 июля медиа CNN собрало информацию о ситуации на фронте в Украине и заявило, что вполне возможно наступление РФ в течение 50 дней, "подаренных" Путину США.