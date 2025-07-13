Bild сообщил о втором летнем наступлении РФ: глава ЦПД СНБО назвал это "бессмыслицей"

Немецкое издание Bild написало о планах российского командования начать новое наступление в Украине с применением 30 тысяч солдат Северной Кореи. Ожидается ухудшение ситуации на войне, поскольку северокорейские солдаты станут на границе, а пограничники Российской Федерации двинутся на поле боя. Информацию о новом российском наступлении раскритиковали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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Предположения о планах Кремля о продолжении войны появились на портале Bild днем 13 июля. В статье ссылались на публикации российских милитарных блогеров, которые уверяли, что новое наступление начнется до конца лета 2025 года. Кроме того, приводятся слова анонимных собеседников в украинском правительстве, которые уверены в желании россиян продолжить войну.

Медиа написало, что статья о втором наступлении РФ основывается на сообщениях пророссийского Telegram-канала "Разведчик" и канала ультраправого российского политика Максима Калашникова. Эти два источника сообщили, как будут разгораться события: когда начнется наступление и откуда возьмутся ресурсы.

Согласно данным "Разведчика", российский Генеральный штаб уже якобы составил план новой летней наступательной компании и передал его президенту РФ Владимиру Путину. Ожидаемое время начала — вторая половина лета.

Между тем Калашников сообщил, что в кампании примет участие 30 тысяч солдат КНДР, о которых Москва на днях договорилась с Пхеньяном. По его словам, корейцев поставят охранять границу. Благодаря этому освободятся пограничники, а также другие военные подразделения, и их отправят в наступление. Как написало Bild со ссылкой на Калашникова, начальник Генштаба ВС РФ [вероятно, речь идет о Валерии Герасимове] заверил Путина, что войска готовы к масштабному наступлению в течение ближайших нескольких месяцев. Речь идет о прорыве за пределы линии фронта на востоке и юге Украины в четырех областях — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской.

Немецкое медиа не привело ссылок, скриншотов или видео с заявлениями российских источников. Статья иллюстрируется картой боевых действий с четырьмя направлениями атак ВС РФ (Сумы, Купянск, Константиновка, Покровск). При этом не ясно, идет ли речь о новом наступлении россиян или о том, которое продолжается сейчас.

Наступление РФ — карта Bild линии фронта в Украине Фото: Bild

Фокусу не удалось отыскать заявления о втором наступлении РФ в каналах "Максим Калашников — Рой ТВ" и в каналах, которые имеют в названии слово "РАЗВЕДЧИК".

Наступление РФ — реакция ЦПД СНБО

На публикацию Bild отреагировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. В заметке в Telegram-канале чиновник заявил, что публикация немецкого медиа "бессмысленна". По его мнению, медиа "начиталось" российских пабликов и поэтому ссылается на данные, которые якобы получены из самого Генштаба ВС РФ. Коваленко отметил, что наступление россиян продолжается в непрерывном режиме с 2024 года. Постоянно происходит перемещение подразделений, поиск резервов, попытки атак в разных направлениях. Этим же объясняется возможное появление новых солдат КНДР, которых год назад бросили на оборону Курской области, добавил он.

"У россиян наступательные потуги не прекращались в целом еще с прошлого года. Они стабильно пытаются давить и каких-то "новых наступлений" как таковых нет", — отметил Коваленко.

Наступление РФ — Коваленко о предположениях Bild 13 июля Фото: Скриншот

Отметим, 10 июля издание The Economist оценило скорость наступления РФ и темпы оккупации Украины. Согласно данным аналитиков, с существующей скоростью продвижения россияне будут идти к западным украинским границам почти 90 лет.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны рассказали, в каком направлении наступают ВС РФ на восточном отрезке фронта и о том, где имеют успехи ВСУ.