Bild повідомив про другий літній наступ РФ: глава ЦПД РНБО назвав це "безглуздям"

Німецьке видання Bild написало про плани російського командування почати новий наступ в Україні із застосуванням 30 тисяч солдатів Північної Кореї. Очікується погіршення ситуації на війні, оскільки північнокорейські солдати стануть на кордоні, а прикордонники Російської Федерації рушать на поле бою. Інформацію про новий російський наступ розкритикували у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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Припущення про плани Кремля щодо продовження війни з'явились на порталі Bild вдень 13 липня. У статті посилались на публікації російських мілітарних блогерів, які запевняли, що новий наступ почнеться до кінця літа 2025 року. Крім того, наводяться слова анонімних співрозмовників в українському уряді, які впевненні у бажанні росіян продовжити війну.

Медіа написало, що стаття про другий наступ РФ ґрунтується на дописах проросійського Telegram-каналу "Разведчик" та каналу ультраправого російського політика Максима Калашникова. Ці два джерела повідомили, як розгоратимуться події: коли почнеться наступ та звідки візьмуться ресурси.

Згідно з даними "Разведчика", російський Генеральний штаб вже начебто склав план нової літньої наступальної компанії та передав його президенту РФ Володимиру Путін. Очікуваний час початку — друга половина літа.

Тим часом Калашников повідомив, що у кампанії візьме участь 30 тисяч солдатів КНДР, про яких Москва днями домовилась з Пхеньяном. З його слів, корейців поставлять охороняти кордон. Завдяки цьому звільняться прикордонники, а також інші військові підрозділи, та їх відправлять у наступ. Як написало Bild з посиланням на Калашникова, начальник Генштабу ЗС РФ [ймовірно, ідеться про Валерія Герасимова] запевнив Путіна, що війська готові до масштабного наступу протягом найближчих кількох місяців. Ідеться про прорив за межі лінії фронту на сході та півдні України у чотирьох областях — Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській.

Німецьке медіа не навело посилань, скриншотів або відео з заявами російських джерел. Стаття ілюструється картою бойових дій з чотирма напрямками атак ЗС РФ (Суми, Куп'янськ, Костянтинівка, Покровськ). При цьому не ясно, ідеться про новий наступ росіян, чи той, який триває зараз.

Наступ РФ - карта Bild лінії фронту в Україні Фото: Bild

Фокусу не вдалось відшукати заяви про другий наступ РФ у каналах "Максим Калашников — Рой ТВ" та у каналах, які мають у назві слово "РАЗВЕДЧИК".

Наступ РФ — реакція ЦПД РНБО

На публікацію Bild відреагував глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко. У дописі у Telegram-каналі посадовець заявив, що публікація німецького медіа "безглузда". На його думку, медіа "начиталося" російських пабліків і тому посилається на дані, які начебто отримані з самого Генштабу ЗС РФ. Коваленко наголосив, що наступ росіян триває у безперервному режимі з 2024 року. Постійно відбувається переміщення підрозділів, пошук резервів, спроби атак у різних напрямках. Цим же пояснюється можлива поява нових солдатів КНДР, яких рік тому кинули на оборону Курської області, додав він.

"У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. Вони стабільно намагаються тиснути і якихось "нових наступів" як таких нема", — наголосив Коваленко.

Наступ РФ - Коваленко про припущення Bild 13 липні Фото: Скриншот

Зазначимо, 10 липня видання The Economist оцінило швидкість наступу РФ і темпи окупації України. Згідно з даними аналітиків, з наявною швидкістю просування росіяни йтимуть до західних українських кордонів майже 90 років.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, у якому напрямку наступають ЗС РФ на східному відтинку фронту і про те, де мають успіхи ЗСУ.