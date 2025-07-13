Bild повідомив про другий літній наступ РФ: глава ЦПД РНБО назвав це "безглуздям"
Німецьке видання Bild написало про плани російського командування почати новий наступ в Україні із застосуванням 30 тисяч солдатів Північної Кореї. Очікується погіршення ситуації на війні, оскільки північнокорейські солдати стануть на кордоні, а прикордонники Російської Федерації рушать на поле бою. Інформацію про новий російський наступ розкритикували у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
Припущення про плани Кремля щодо продовження війни з'явились на порталі Bild вдень 13 липня. У статті посилались на публікації російських мілітарних блогерів, які запевняли, що новий наступ почнеться до кінця літа 2025 року. Крім того, наводяться слова анонімних співрозмовників в українському уряді, які впевненні у бажанні росіян продовжити війну.
Медіа написало, що стаття про другий наступ РФ ґрунтується на дописах проросійського Telegram-каналу "Разведчик" та каналу ультраправого російського політика Максима Калашникова. Ці два джерела повідомили, як розгоратимуться події: коли почнеться наступ та звідки візьмуться ресурси.
Згідно з даними "Разведчика", російський Генеральний штаб вже начебто склав план нової літньої наступальної компанії та передав його президенту РФ Володимиру Путін. Очікуваний час початку — друга половина літа.
Тим часом Калашников повідомив, що у кампанії візьме участь 30 тисяч солдатів КНДР, про яких Москва днями домовилась з Пхеньяном. З його слів, корейців поставлять охороняти кордон. Завдяки цьому звільняться прикордонники, а також інші військові підрозділи, та їх відправлять у наступ. Як написало Bild з посиланням на Калашникова, начальник Генштабу ЗС РФ [ймовірно, ідеться про Валерія Герасимова] запевнив Путіна, що війська готові до масштабного наступу протягом найближчих кількох місяців. Ідеться про прорив за межі лінії фронту на сході та півдні України у чотирьох областях — Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській.
Німецьке медіа не навело посилань, скриншотів або відео з заявами російських джерел. Стаття ілюструється картою бойових дій з чотирма напрямками атак ЗС РФ (Суми, Куп'янськ, Костянтинівка, Покровськ). При цьому не ясно, ідеться про новий наступ росіян, чи той, який триває зараз.
Фокусу не вдалось відшукати заяви про другий наступ РФ у каналах "Максим Калашников — Рой ТВ" та у каналах, які мають у назві слово "РАЗВЕДЧИК".
Наступ РФ — реакція ЦПД РНБО
На публікацію Bild відреагував глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко. У дописі у Telegram-каналі посадовець заявив, що публікація німецького медіа "безглузда". На його думку, медіа "начиталося" російських пабліків і тому посилається на дані, які начебто отримані з самого Генштабу ЗС РФ. Коваленко наголосив, що наступ росіян триває у безперервному режимі з 2024 року. Постійно відбувається переміщення підрозділів, пошук резервів, спроби атак у різних напрямках. Цим же пояснюється можлива поява нових солдатів КНДР, яких рік тому кинули на оборону Курської області, додав він.
"У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. Вони стабільно намагаються тиснути і якихось "нових наступів" як таких нема", — наголосив Коваленко.
Зазначимо, 10 липня видання The Economist оцінило швидкість наступу РФ і темпи окупації України. Згідно з даними аналітиків, з наявною швидкістю просування росіяни йтимуть до західних українських кордонів майже 90 років.
Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, у якому напрямку наступають ЗС РФ на східному відтинку фронту і про те, де мають успіхи ЗСУ.