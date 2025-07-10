Россия бьет рекорды в потерях, но на захват Украины ей нужно почти 90 лет (инфографика)

В СМИ подсчитали, что даже при нынешних усиленных темпах продвижения РФ понадобились бы десятки лет на полную оккупацию Украины. При этом менее половины квадратного метра земли стоит Кремлю жизни одного солдата.

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"Летнее наступление России на Украину выглядит самым смертоносным за всю историю", — подчеркнули в The Economist 10 июля.

Журналисты проанализировали спутниковые данные программы NASA, разработанной для мониторинга лесных пожаров. В Херсонской области продолжаются интенсивные обстрелы вдоль Днепра, однако в основном речь идет об ударах БПЛА, но серьезные попытки продвижения со стороны оккупантов. На севере 50-тысячная группировка атакует Сумы, там фиксируют работу артиллерии и взрывы вдоль северных линий обороны города.

Карта боевых действий в Украине, основанная на данных NASA Фото: The Economist

На северо-востоке ВС РФ наступают на Боровском и Северском направлениях, пытаясь прорваться к последним опорным пунктам Донецкой области. Однако основные усилия врага сконцентрированы на юге — на отрезке Покровск-Константиновка. Эти города являются важными для Украины логистическими узлами, поэтому российские войска наступают "всем весом".

"Захваченные в плен российские офицеры в Украине говорят, что летнее наступление было представлено им как "последний толчок". Кажется, (Владимир — ред.) Путин намерен сломить украинский боевой дух и вырвать победу после более чем трех лет войны. Он также, похоже, готов заплатить за это: наше новое моделирование показывает, что ежедневное количество погибших со стороны России выше, чем в любой другой момент конфликта", — отметили в издании.

По оценкам, с начала полномасштабной войны Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 млн бойцов, из них 190-350 тысяч погибшими. За время летнего наступления, которое стартовало только и мая, вражеские потери уже составили примерно 31 тысячу человек. Украинские потери за время войны могут составлять от 73 до 140 тысяч человек.

"Рост количества погибших в России является результатом действий на земле. Наши спутниковые данные свидетельствуют о том, что нынешние темпы продвижения являются одними из самых быстрых за последние два года (хотя и с очень низкого исходного уровня)", — сообщили в СМИ.

Тенденция изменения оккупированных РФ территорий Фото: The Economist

Однако Украина продолжает держать оборону, несмотря на усиленное давление и задержку с поставками оружия из США, поэтому похвастаться успехами оккупанты не могут. Они продвигаются на 15 квадратных километров в день, в издании эту прощу сравнили с размерами аэропорта Лос-Анджелеса.

За прошлый год на одного погибшего солдата приходилось лишь 0,038 квадратного метра оккупированной земли. Даже при таких быстрых темпах, которые фиксируют последние 30 дней, ВС РФ понадобится 89 лет на полный захват Украины. Оккупация подконтрольных Силам обороны частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, который Путин преждевременно включил в состав России, заняла бы время до февраля 2029 года.

Однако, как отмечается, Путина это не останавливает — его армия ежемесячно пополняется на 10-15 тысяч бойцов больше, чем украинская. Россиян заманивают на фронт обещаниями о щедрых зарплатах и бонусах.

Напомним, в ISW информировали, что российские войска продолжают наступать на восточном фронте. Они активизировали штурмы вблизи Торецка и давят в направлении Новопавловки.

В The New York Times сообщили, что примененные Россией в ночь на 9 июля 728 дронов — это еще не предел. По прогнозу издания, к осени враг сможет запускать более тысячи БПЛА за раз.