Более 1000 "Шахедов" за раз: Россия усилит дроновый террор Украины уже к осени, – NYT

728 БПЛА, которыми ВС РФ атаковала Украину в ночь на 9 июля, – еще не предел. Уже к осени Россия сможет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз.

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К такому выводу пришли военный аналитики, констатировав, что российский ВПК продолжает наращивать темпы производства ракет, дронов и другого вооружения, пишет The New York Times.

Уже сейчас, отмечают они, сомнительные рекорды по количеству использованных средств поражения по Украине Россия устраивает почти еженедельно, увеличивая цифры на десятки и даже сотни тех же БПЛА.

Издание подчеркивает, что Россия устроила очередной масштабный ракетно-дроновый террор сразу после того, как президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его "плохим человеком", который "убивает много людей" и "несет бред" про Украину.

Он пообещал возобновить поставки оборонных видов вооружения в Украину, на что уже отреагировали в Кремле.

Россия масштабирует производство "Шахедов"

Тем временем в РФ продолжают наращивать объемы производства БПЛА "Шахед". Ресурс NV проанализировал спутниковые снимки за 9 июля, сделанные в Елабуге (Татарстан), где находятся основные производственные мощности по изготовлению ударных дронов.

Как видно на кадрах, на территории строятся новые помещения. Это дополнительные корпусы для сборки "Шахедов" и производста компонентов к ним, а также жиле для сотрудников.

Производственный парк "Синергия" в Елабуге продолжаетт расширяться. Там уже работают два цеха, где собирают БПЛА, а третий – на подходе.

На территории технопарка "Синергия" в Елабуге строятся новые корпуса для производства "Шахедов" Фото: Новое время

Россия делает основной упор на "Шахеды", о чем говорит то, что их производство увеличилось в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом, объяснил эксперт по военным радиотехнологиям, технический блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Ранее о том, что Украину будут атаковать 1000 и больше российских беспилотников за ночь, говорил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Однако глава ГУР МО Кирилл Буданов не согласен с этим утверждением.

Удар по западу Украины – попытка сорвать логистику

Последний массированный удар большей частью пришелся на Волынскую область на западе Украины, недалеко от границы с Польшей. Мэр Луцка, расположенного в этом районе, сообщил, что горят складские помещения и промышленная площадка. Обошлось без жертв. Также пострадали Житомир, Винница, Ровно, Тернополь и Ивано-Франковск.

Украинские власти не разглашают подробности атак на военные объекты, но аналитики ранее интерпретировали некоторые ракетные удары по Западной Украине как попытки перехватить западное оружие при пересечении границы с Польшей или как удары по военным складам или аэродромам. Аэродромы расположены недалеко от Житомира и Винницы.

Россия также выпустила семь крылатых ракет и шесть высокоскоростных баллистических ракет "Кинжал", сообщили Военно-воздушные силы Украины.

Аналитики подчеркивают, что недорогие, серийно выпускаемые беспилотники сейчас представляют наибольшую угрозу для Украины.

"Однако ракеты "Кинжал" являются важным оружием для России в геополитическом плане. Их может сбить только одна система ПВО из украинского арсенала: американские ракеты Patriot.

Недавно Дональд Трамп пообещал Украине 10 ракет-перехватчиков, в то время, как американская армия увеличила заказ на них в четыре раза, указав в планах на закупку свыше 13 тысяч единиц.

Напомним, Китай помогает России производить беспилотники: в дроне типа "Шахед-136" ("Герань-2") нашли китайские компоненты.