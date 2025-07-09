"Обезврежено 718 целей": РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов" и ракет, что известно о последствиях

Этой ночью была одна из крупнейших массированных и комбинированных атак врага БПЛА и ракетами. Наибольший удар получил город Луцк Волынской области. Есть жертвы и разрушения.

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В ночь на 9 июля Россия использовала для ударов по территории Украины рекордное количество "Шахедов" — 728. Также в комбинированной атаке оккупанты задействовали крылатые ракеты "Искандер" и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Силы обороны уничтожили 718 целей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 9 июля ВС РФ атаковали 741 средством воздушного нападения:

728 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Их запускали из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово;

7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской и Курской областей;

6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Наибольший удар получил город Луцк Волынской области.

Воздушное нападение отражали авиация ВСУ, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 8:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локально потеряны:

296 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 — локально потеряны/подавлены РЭБ;

7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" — сбиты.

В Воздушных силах отметили, что есть попадания в 4 локациях, а также падение сбитых — на 14 локациях.

Атака РФ на Киевскую область

В Киевской ОВА также отметили, что этой ночью была одна из крупнейших массированных и комбинированных атак врага БПЛА и ракетами на Киевщину. Тревога продолжалась более 7 часов.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Спасибо нашим защитникам неба.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно. Мужчина 61 года получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте", — проинформировал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий.

Атака на Луцк

Городской голова Луцка Игорь Полищук в своем телеграмм-канале от 2 часов ночи и до 5 утра сообщал жителям города ситуацию по атаке вражеских беспилотников. В 6 часов утра он рассказал о последствиях ночной атаки.

"Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и громаду. Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет", — проинформировал он.

Игорь Полищук поблагодарил работу украинской противовоздушной обороны.

Последствия атаки РФ на Житомирщину

ВС РФ в ночь на 9 июля также атаковали Житомирскую область. Из-за этого в регионе вспыхнули пожары, повреждения получили столярный цех и жилые многоэтажки. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сегодня во время массированной вражеской атаки на Житомирщине получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекления окон двух многоэтажных жилых домов. Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация. К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал", — проинформировал глава ОГА.

Он также поблагодарил Силы ПВО за работу.

Атака РФ на Ивано-Франковскую область

В ночь на 9 июля российские войска также атаковали Ивано-Франковскую область. О последствиях атаки сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Этой ночью враг нанес комбинированный удар по мирным городам Украины. Во время воздушной тревоги атакам подверглась и наша область", — отметила она.

По ее словам, благодаря слаженной работе украинских защитников неба удалось избежать жертв и разрушений.

Атака РФ на Днепропетровщину

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, защитники неба этой ночью уничтожили над Днепропетровщиной 17 вражеских беспилотников.

"С вечера не прекращались атаки на Никопольщину. Агрессор применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Потерпели Никополь, Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали", — проинформировал Лысак.

Последствия атаки РФ на Харьков и Харьковскую область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов один человек погиб, четверо — пострадали.

"В городе Купянск погиб 68-летний мужчина, пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины. В селе Моначиновка Кондрашевской громады пострадал 71-летний мужчина, в селе Григорьевка Великобурлукской громады пострадал 52-летний мужчина", — написал он.

Кроме этого враг атаковал 5 БПЛА Слободской район Харькова.

Для атаки на Харьковщину ВС РФ использовали:

8 неуправляемых авиационных ракет;

10 КАБов;

4 БПЛА типа "Шахед";

10 БПЛА типа "Герань-2";

2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в селе Григорьевка — многоквартирный дом, в селе Граковка Чугуевского района — электросети и здания государственного предприятия, в Изюмском районе уничтожен комбайн, огнем уничтожено около 50 га пшеницы и 50 га пожнивных остатков, в Берестинском районе поврежден дом (село Кегичевка).

Последствия атаки РФ на Сумщине

В Сумской ОГА сообщили, что в результате российских обстрелов территории области есть раненые мирные жители. В Шосткинской общине в результате атаки БПЛА ранена 74-летняя женщина.

В течение суток, с утра 8 июля до утра 9 июля 2025 года, ВС РФ совершили 75 обстрелов по 39 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БПЛА и РСЗО:

более 20 сбросов ВОГ с БПЛА;

более 20 ударов КАБов;

более 20 ударов РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Великописаревской, Краснопольской, Недригаловской громадах.

За сутки воздушная тревога в области длилась 15 часов 3 минуты.

Напомним, что этой ночью Луцк пережил самую массированную атаку. Всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 дронов и пять ракет.