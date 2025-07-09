"Знешкождено 718 цілей": РФ атакувала Украну рекордною кількістю "Шахедів" і ракет, що відомо про наслідки

Цієї ночі була одна з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами. Найбільшого удару зазнало місто Луцьк Волинської області. Є жертви і руйнування.

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В Ніч проти 9 липня Росія використала для ударів по території України рекордну кількість "Шахедів" — 728. Також у комбінованій атаці окупанти задіяли крилаті ракети "Іскандер" та аеробалістичні ракети "Кинджал". Сили оборони знищили 718 цілей. Про це повідомили Повтряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що у ніч на 9 липня ЗС РФ атакували 741 засобом повітряного нападу:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх запускали з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово;

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської та Курської областей;

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Найбільшого удару зазнало місто Луцьк Волинської області.

Повітряний напад відбивали авіація ЗСУ, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" — збито.

У Повітряних силах зауважили, що є влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Атака РФ на Київщину

У Київській ОВА також зазначили, що цієї ночі була одна з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами на Київщину. Тривога тривала понад 7 годин.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Дякую нашим захисникам неба.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно. Чоловік 61 року отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці", — проінформував очільник Києвської ОВА Микола Калашник.

Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств.

Атака на Луцьк

Міський голова Луцька Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі від 2-ї години ночі і до 5-ї ранку повідомляв жителям міста ситуацію щодо атаки ворожих безпілотників. О 6-й годині ранку він розповів про наслідки нічної атаки.

"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає", — проінформував він.

Ігор Поліщук подякував роботі української протиповітряної оборони.

Наслідки атаки РФ на Житомирщину

ЗС РФ в ніч проти 9 липня також атакували Житомирську область. Через це в регіоні спалахнули пожежі, пошкоджень зазнали столярний цех та житлові багатоповерхівки. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга зараз локалізована, триває її ліквідація. На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", — проінформував голова ОВА.

Він також подякував Силам ППО за роботу.

Атака РФ на Івано-Франківщину

У ніч проти 9 липня російські війська також атакували Івано-Франківську область. Про насліки атаки повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по мирних містах України. Під час повітряної тривоги атак зазнала і наша область", — зазначила вона.

За її словами, завдяки злагодженій роботі українських захисників неба вдалося уникнути жертв та руйнувань.

Атака РФ на Дніпропетровщину

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергі Лисак, оборонці неба цієї ночі знищили над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників.

"Від вечора не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував важку артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали", — проінформував Лисак.

Наслідки атаки РФ на Харків та Харківщину

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Голова Харкоівської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо – постраждали.

"У місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік, у селі Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік", — написав він.

Крім цього ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова.

Для атаки на Харківщину ЗС РФ використали:

8 некерованих авіаційних ракет;

10 КАБів;

4 БпЛА типу "Шахед";

10 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури — у селі Григорівка багатоквартирний будинок, у селі Граківка Чугуївського району електромережі та будівлі державного підприємства, у Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці та 50 га пожнивних залишків, у Берестинському районі пошкоджено будинок (село Кегичівка).

Наслідки атаки РФ на Сумщині

У Сумські ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі. У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА поранена 74-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 8 липня до ранку 9 липня 2025 року, ЗС РФ здійснили 75 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 20 ударів КАБів;

понад 20 ударів РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Великописарівські, Краснопільські, Недригалівській громадах.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 3 хвилини.

Нагадаємо, що цієї ночі Луцьк пережив наймасованішу атаку. Загалом у повітряному просторі Волині перебувало близько 50 дронів і п'ять ракет.