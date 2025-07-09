Атака на Луцк: Игнат рассказал, что стало основной целью и действительно ли было большое количество "Шахедов"

РФ запустила по Украине рекордное количество БПЛА и 13 ракет. Есть определенные последствия, но далеко не все долетело до целей, заверил Юрий Игнат.

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В ночь на 9 июля во время комбинированного воздушного удара РФ по Украине рекордное количество средств воздушного нападения летело на город Луцк на Волыни, где расположен военный аэродром. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В целом Россия использовала для удара по Украине 741 средство воздушного нападения, среди которых 13 ракет, а 728 — дроны различных типов. С

"Имели сегодня 6 "Кинжалов", 7 крылатых ракет, ну и дальше "Шахеды" и дроны-имитаторы. Сразу давайте немножко градус напряжения снимем и скажем, что это не "шахедов" летело такое большое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше 300. Большое количество их было уничтожено ПВО. К локально потерянным у нас уже попадают собственно дроны-имитаторы обычно, которые противник выпускает также в большом количестве по территории нашего государства", — пояснил Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские Силы ПВО справились с поставленными перед ними задачами этой ночью. Они поразили 303 вражеских средства воздушного нападения.

"Как видите, неплохо ПВО справилась в этот раз. Да, есть определенные последствия от "Кинжалов". Далеко не все они долетели до своих целей, но есть определенные последствия", — сказал Игнат.

Игнат отметил, что в последнее время ВС РФ направляют средства поражения куда-то точечно — как было во время массированной атаки на Киев 4 июля.

Напомним, что в ночь на 9 июля РФиспользовала для удара по Украине наибольшее количество "Шахедов" с начала полномасштабного вторжения.

Этой ночью Луцк пережил самую массированную атаку. В воздушном пространстве Волыни находилось около 50 дронов и 5 ракет.