Атака на Луцьк: Ігнат розповів, що стало основною ціллю і чи дійсно була велика кількість "Шахедів"

РФ запустила по Україні рекордну кількість БпЛА та 13 ракет. Є певні наслідки, але далеко не все долетіло до цілей, запевнив Юрій Ігнат.

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У ніч проти 9 липня під час комбінованого повітряного удару РФ по Україні рекордна кількість засобів повітряного нападу летіла на місто Луцьк на Волині, де розташований військовий аеродром. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Загалом Росія використала для удару по Україні 741 засіб повітряного нападу, серед яких 13 ракет, а 728 — дрони різних типів.

"Мали сьогодні 6 "Кинджалів", 7 крилатих ракет, ну і далі "Шахеди" і дрони-імітатори. Одразу давайте трішки градус напруги знімемо та скажемо, що це не "шахедів" летіла така велика кількість. "Шахедів" летіло всього трохи більше 300. Велика кількість їх була знищена ППО. До локаційно втрачених у нас вже потрапляють власне дрони-імітатори зазвичай, які противник випускає також у великій кількості по території нашої держави", — пояснив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що українські Сили ППО впоралися із поставленими перед ними завданнями цієї ночі. Вони уразили 303 ворожі засоби повітряного нападу.

"Як бачите, непогано ППО впоралася цього разу. Так, є певні наслідки від "Кинджалів". Далеко не всі вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки", – сказав Ігнат.

Ігнат наголосив, що останнім часом ЗС РФ спрямовують засоби ураження кудись точково — як було під час масованої атаки на Київ 4 липня.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 липня РФ використала для удару по Україні найбільшу кількість "Шахедів" від початку повномасштабного вторгнення.

Цієї ночі Луцьк пережив наймасованішу атаку. У повітряному просторі Волині перебувало приблизно 50 дронів і 5 ракет.