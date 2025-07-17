Подарок Путину от Трампа: РФ использует 50 дней для нового наступления в Украине, — CNN

Вооруженные силы Российской Федерации в течение ближайших дней и недель начнут новое наступление в Украине, угрожая оккупировать три ключевых города на востоке. Наступление возможно благодаря паузе в 50 дней, объявленной президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Related video

Кремль планирует воспользоваться возможностью, предоставленной главой Белого дома, чтобы усилить давление и продвинуться еще дальше вглубь украинской территории, написало агентство CNN. Россияне собрали 160-тысячные дополнительные силы. Новые подразделения ВС РФ могут взять в клещи Покровск, перерезать логистику и заставить ВСУ отступить, как это произошло во время боев под Авдеевкой, говорится в статье.

CNN собрало информацию о ситуации на линии фронта в Украине, основываясь на данных проекта DeepState и оценках военнослужащих, находящихся в первой линии. На события на фронте наложили позицию Трампа, который дал Кремлю еще 50 дней на принятие решения о "завершении войны". Также учли заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отверг любые предположения о том, что россияне прекратят воевать.

"Россия усиливает свое влияние на поле боя в Украине, поскольку Трамп дарит Путину 50-дневный срок. Считается, что Россия за несколько дней или недель перейдет к усиленному летнему наступлению. Новые временные рамки являются хорошим признаком для целей президента России", — отметило медиа.

Наступление РФ — детали

В статье CNN указано, что Москва собрала 160-тысячную армию для нового наступления, которое состоится в ближайшее время и уложится в 50-дневную паузу. При этом россияне используют конфигурацию фронта и то, что ВСУ испытывают недостаток живой силы и боеприпасов, пояснило медиа.

Какие три города являются целью нового летнего наступления РФ.

Покровск. Россияне максимально приблизились к Родинскому, расположенному севернее Покровска. Другая угроза — оккупация села Удачное на западе. Карта боевых действий показывает, что ВС РФ имеют продвижение возле обеих точек. Если так пойдет дальше, они перережут логистику гарнизона ВСУ, который защищает город. По мнению CNN, "клещи" вокруг Покровска заставят украинцев отступать, как это было под Авдеевкой. Военный ВСУ, который пообщался с CNN, объяснил, что ситуация сложная из-за нехватки людей и оружия, как и в 2023 году (именно тогда Республиканская партия Трампа впервые притормозила предоставление оружия Украине). Константиновка. Возле данного города также зафиксировали продвижение ВС РФ, которое происходит в течение последних двух недель. Россияне подошли к нему с юго-востока и юго-запада и "безжалостно атакуют ударными дронами". Купянск. CNN признало, что продвижение в данной точке фронта слабее. В то же время, ВС РФ уже же перерезали ключевую логистическую дорогу возле Голубовки. По мнению агентства, — это "вызов для перегруженных сил Киева". Отмечается важность населенного пункта, который прикрывает другой город с миллионом населения.

Наступление РФ — фронт возле Покровска, Константиновки, Купянска 17 июля Фото: DeepState

Генштаб ВСУ пока не комментировал возможность летнего наступления РФ.

Отметим, 13 июля медиа Bild также предупредило о новом наступлении РФ в Украине. При этом журналисты ссылались на скриншоты сообщений с каналов Z-блогеров. После этого появилась реакция Центра противодействия дезинформации СНБО: заявили, что это "бессмыслица".

Напоминаем, 17 июля 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ сообщил о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области.