Дарунок Путіну від Трампа: РФ використає 50 днів для нового наступу в Україні, — CNN

Збройні сили Російської Федерації протягом найближчих днів та тижнів почнуть новий наступ в Україні, загрожуючи окупувати три ключові міста на сході. Наступ можливий завдяки паузі в 50 днів, оголошеній президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Кремль планує скористатись можливістю, наданою главою Білого дому, щоб посилити тиск та просунутись ще далі вглиб української території, написало агентство CNN. Росіяни зібрали 160-тисячні додаткові сили. Нові підрозділи ЗС РФ можуть взяти в кліщі Покровськ, перерізати логістику і примусити ЗСУ відступити, як це сталось під час боїв під Авдіївкою, ідеться у статті.

CNN зібрало інформацію про ситуацію на лінії фронту в Україні, ґрунтуючись на даних проєкту DeepState та оцінках військовослужбовців, які перебувають у першій лінії. На події на фронті наклали позицію Трампа, який дав Кремлю ще 50 днів на прийняття рішення про "завершення війни". Також врахували заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який відкинув будь-які припущення про те, що росіяни припинять воювати.

"Росія посилює свій вплив на полі бою в Україні, оскільки Трамп дарує Путіну 50-денний термін. Вважається, що Росія за кілька днів або тижнів перейде до посиленого літнього наступу. Нові часові рамки є гарною ознакою для цілей президента Росії", — зауважило медіа.

Наступ РФ — деталі

У статті CNN вказано, що Москва зібрала 160-тисячне військо для нового наступу, який відбудеться найближчим часом і вкладеться у 50-денну паузу. При цьому росіяни використають конфігурацію фронту й те, що ЗСУ мають нестачу живої сили та боєприпасів, пояснило медіа.

Які три міста є ціллю нового літнього наступу РФ.

Покровськ. Росіяни максимально наблизились до Родинського, розташованого північніше Покровська. Інша загроза — окупація села Удачне на заході. Карта бойових дій показує, що ЗС РФ мають просування біля обох точок. Якщо так піде далі, вони переріжуть логістику гарнізону ЗСУ, який боронить місто. На думку CNN, "кліщі" навколо Покровська примусять українців відступати, як це було під Авдіївкою. Військовий ЗСУ, який поспілкувався з CNN, пояснив, що ситуація складна через нестачу людей та зброї, як і у 2023 році (саме тоді Республіканська партія Трампа вперше пригальмувала надання зброї Україні). Костянтинівка. Біля даного міста також зафіксували просування ЗС РФ, яке відбувається протягом останніх двох тижнів. Росіяни підійшли до нього з південного сходу та південного заходу та "безжально атакують ударними дронами". Куп'янськ. CNN визнало, що просування у даній точці фронту слабші. Водночас, ЗС РФ вже ж перерізи ключову логістичну дорогу біля Голубівки. На думку агентства, — це "виклик для перевантажених сил Києва". Наголошується на важливості населеного пункту, яке прикриває інше місто з мільйоном населення.

Наступ РФ - фронт біля Покровська, Костянтинівки, Куп'янська 17 липня Фото: DeepState

Генштабу ЗСУ поки не коментував можливість літнього наступу РФ.

Зазначимо, 13 липня медіа Bild також попередило про новий наступ РФ в Україні. При цьому журналісти посилались на скриншоти дописів з каналів Z-блогерів. Після цього з'явилась реакція Центру протидії дезінформації РНБО: заявили, що це "безглуздя".

Нагадуємо, 17 липня 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ повідомив про спробу прориву ЗС РФ в Сумській області.