Під час наступу Збройних сил Російської Федерації протягом перших шести місяців 2025 року Україна втратила площу більш як 2,5 тис. кв. км. При цьому росіяни просуваються швидше, ніж у 2024 році. Є загроза, що через 12 місяців окупована територія буде розміром у два Люксембурга.

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Поки Україна шукає способи отримати зброю США та європейських партнерів, Кремль продовжує наступати, маючи перевагу у дронах і не шкодуючи солдатів, написало медіа Bild. Медіа вважає, що ситуація на полях битви російсько-української війни стає все "драматичнішою".

Медіа оцінило територіальні втрати України під час наступу РФ протягом 6,5 місяців 2025 року. Журналісти ґрунтувались на даних українських військових та заявах російського командування. За оцінками аналітиків, до середини літа ЗС РФ окупували 2395 кв. км. Bild порівняло втрачену площу з розміром федеральної землі Саарлад (2 569 кв. км), але у Telegram-каналі медіа згадали про Люксембург (2 586 кв. км). І темпи територіальних втрат зросли, порівняно з попереднім роком, стверджує німецьке видання.

"У 2025 році Путін завоював територію розміром із Саарланд", — ідеться у статті.

У 2024 році росіяни окупували 3 388 км км. Якщо темпи наступу ЗС РФ збережуться, то Україна до кінця 2025 року втратить "значно більше ніж 4 000 кв. км", стверджує Bild. Журналісти порівняли території, які може окупувати Кремль, з площею Берліна (892 кв. км).

"[Масштаби просування РФ до кінця 2025 року] — це площа, в чотири рази більша за розміри Берліна", — написало Bild.

У статі також навели карту фронту в Україні станом на середину літа 2025 року. На карті позначено три основних напрямки наступу РФ: Покровськ-Костянтинівка, Куп'янськ, Суми. Також бачимо адміністративні межі областей, до яких дісталась РФ: вказується, яка частину окупована, а яка ні.

Наступ РФ - карта боїв в Україні станом 17 липня 2025 року Bild Фото: Bild

Bild вказав, що для наступу на якесь українське село ЗС РФ застосовують 20-100 солдатів та цілу зграю дронів, зазнають втрат, але просуваються. Водночас ЗСУ обороняє ці села "п'ятьма, максимум десятком військових", написало медіа.

"Хоча Росія втрачає, можливо, половину своїх атакуючих військ, інша половина добирається до цільової зони, вбиває або виганяє нечисленних українців на місцях і захоплює село або позицію", — підсумувало медіа.

Генштаб ЗСУ не коментував можливість нового наступу РФ і про зростання темпів втрат території.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 13 липня Bild написав про нову хвилю наступу РФ, який станеться влітку 2025 року. Журналісти посилались на російських мілблогерів, які запевняли, що плани операції вже поклали на стіл президенту РФ Володимиру Путіну. Припускали, що до штурмів залучать 30 тис. солдатів КНДР, і що усі необхідні засоби (техніка, боєприпаси) розміщені на відповідних ділянках фронту. На статтю відгукнулись у Центрі протидії дезінформації РНБО: заявили, що припущення Bild це "безглуздя".

Нагадуємо, 17 липня медіа CNN зібрало інформацію про ситуацію на фронті в Україні та заявило, що цілком можливий наступ РФ протягом 50 днів, як Путіну "подарували" США.