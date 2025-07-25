За каждый дом и квартал: в Часовом Яру в Донецкой области идут уличные бои

ВС РФ вынуждены искать новые тактики, поскольку те тактики, которые они ранее применяли, не сработали.

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На Краматорском направлении в городе Часов Яр российские оккупанты и дальше пробуют захватить город и проводят штурмовые действия. Бои продолжаются на улицах разрушенного населенного пункта. Об этом "Суспільному" рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила Олег Петрасюк.

По его словам, ВС РФ вынуждены искать новые тактики, поскольку те тактики, которые они ранее применяли, не сработали. Город полностью разрушен артиллерией и авиацией.

"Они пробуют экспериментировать. Применяют как технику, так и тактику малых пехотных групп. И были попытки штурмов с применением мотоциклов. Каждый штурм для них это очень большие потери. И каждое применение техники оборачивается для них тем, что они эту технику теряют. Со своими потерями они очень мало считаются. Очевидно, что решили любой ценой захватить этот город. Однако ситуация сейчас выглядит такой, какой она выглядит уже год", — рассказал Олег Петрасюк.

Напомним, что российские оккупанты перешли трассу Покровск-Константиновка, но не могут приблизиться к самому городу Константиновка, поскольку "топчутся" в районе города Часов Яр.

Ранее сообщалось, что ДРГ россиян прорвались в Покровск. Их было около 20 человек. Сразу после этого были созданы специальные команды Сил обороны, которые прочесывали территорию в поисках вражеских диверсантов.