За кожен будинок і квартал: в Часовому Ярі на Донеччині ідуть вуличні бої

ЗС РФ змушені шукати нові тактики, оскільки ті тактики, які вони раніше застосовували, не спрацювали.

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На Краматорському напрямку в місті Часів Яр російські окупанти і далі пробують захопити місто і проводять штурмові дії. Бої тривають на вулицях зруйнованого населеного пункту. Про це "Суспільному" розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля ДанилаОлег Петрасюк.

За його словами, ЗС РФ змушені шукати нові тактики, оскільки ті тактики, які вони раніше застосовували, не спрацювали. Місто повністю зруйноване артилерією та авіацією.

"Вони пробують експериментувати. Застосовують як техніку, так і тактику малих піхотних груп. І були спроби штурмів із застосуванням мотоциклів. Кожен штурм для них це дуже великі втрати. І кожне застосування техніки обертається для них тим, що вони цю техніку втрачають. Зі своїми втратами вони дуже мало рахуються. Очевидно, що вирішили за будь-яку ціну захопити це місто. Проте ситуація зараз виглядає такою, якою вона виглядає вже рік", — розповів Олег Петрасюк.

Нагадаємо, що російські окупанти перейшли трасу Покровськ-Костянтинівка, але не можуть наблизитися до самого міста Костянтинівка, оскільки "топчуться" в районі міста Часів Яр.

Раніше повідомлялося, що ДРГ росіян прорвалися до Покровська. Їх було близько 20 осіб. Одразу після цього були створені спеціальні команди Сил оборони, які прочісали територію в пошуках ворожих диверсантів.