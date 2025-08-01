Послали на штурм жінок: в ЗСУ показали, як ЗС РФ "брали" Часів Яр (відео)

На одну з ділянок на півночі міста приїхали 2 бойові машини з піхотою і висадили десант — щонайменше 15 осіб. Переважна більшість з них були жінки.

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Командування РФ відправило на штурм міста Часів Яр на Донеччині групу жінок. З 14 осіб живими та неушкодженими лишилося 2 з них. Решта були ліквідовані та поранені. Цей бій показали в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Штурм росіян в Часовому Ярі

"Героїчна оборона Часового Яру триває. За версією російського Міноборони — окупанти знову "взяли" місто… вже вдесяте. Насправді це чергова піар-акція росіян, вигадана для виправдання своїх невдач у Часовому Яру", — йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах зауважили, що командування 98 дивізії РФ, яка штурмує Часів Яр, таким чином прикриває власну неспроможність виконати поставлене завдання і надсилає нагору брехливі звіти.

Через критичні втрати в бій відправляють навіть жінок — імовірно, набраних з колоній.

На оприлюднених кадрах показаний черговий невдалий штурм росіян. На одну з ділянок на півночі міста приїхали 2 бойові машини з піхотою і висадили десант — щонайменше 15 осіб. Переважна більшість з них були жінки.

Піхота розділилася на 3 групи — 2 групи по 4 особи й одна — 7. Вони розійшлися по території та зайняли позиції в напівзруйнованих будівлях. По укриттях з окупантами відпрацювали з артилерії й касетними боєприпасами. Також українські дронарі наздогнали одну з бойових машин і дрон спрямували просто у відкритий люк, бачимо на відео. Українська аеророзвідка вистежила пересування росіян і туди були завдані удари. Втрати росіян у цьому штурмі — дві особи загинули, 11 — поранені.

Відбивали ворожий штурм воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із підрозділами 101 бригади охорони Генштабу ЗСУ, 18 Слов'янської бригади та 5 окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ліквідовувати російські ДРГ, які днями зайшли в місто Покровськ на Донеччині. Бійці визнають, що ворожі ДРГ — не найбільша проблема для оборони міста.

Також повідомлялося, що російські солдати зняли відео розставляння прапорів РФ у мікрорайонах "Шевченко" і "Цех №2". Але це далеко не означає повне захоплення міста, стверджують аналітики DeepState.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що ситуація у Часовому Яру не змінилася і відповідає тій, що була в останні місяці. За його словами, російська сторона поширює неправдиві заяви з метою викликати сумніви та інформаційні спростування.