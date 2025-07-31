Міноборони РФ заявило про повне захоплення Часового Яру: з'явилася реакція ЗСУ

Міністерство оборони Росії повідомило про "звільнення" міста Часів Яр на Донеччині. Однак ця інформація не відповідає дійсності, запевняють в українському військовому угрупованні.

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Речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі виданню "РБК-Україна" заявив, що ситуація у Часовому Яру не змінилася і відповідає тій, що була в останні місяці. За його словами, російська сторона поширює неправдиві заяви з метою викликати сумніви та інформаційні спростування.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", — сказав РБК-Україна речник ОСУВ "Хортиця".

За даними українського OSINT-проєкту DeepState на 30 липня, російські війська контролюють лише східну та північну частини міста. Аналітики підтверджують присутність противника в окремих районах Часового Яру, але повного контролю над містом у ворога немає.

Фото: DeepStateMAP

Окрім цього, у телеграм-каналі "Бахмутський Демон", який веде український військовослужбовець, повідомляють, що ситуація не є позитивною, проте частина Часів Яру залишається під контролем України.

Зазначимо, поки що офіційних коментарів від влади України та Генерального штабу Збройних сил щодо заяви Росії немає.

Що заявляє Міноборони РФ про Часів Яр

Раніше в офіційному телеграм-каналі Міноборони РФ заявляли, що "під час наступальних дій на краматорсько-дружківському напрямку" Часів Яр було нібито окуповано.

"У результаті наступальних дій "Південної" групи військ на краматорсько-дружківському напрямку звільнено місто Часів Яр Донецької Народної Республіки", — йдеться в публікації.

Згодом відомство навіть привітало гвардійців 98-ї повітряно-десантної дивізії з "мужністю і відвагою" під час "звільнення" цього населеного пункту.

Нагадаємо, що 31 липня Генштаб ЗСУ повідомив про сім атак російських військ на Краматорському напрямку. Бої точилися біля чотирьох сіл, зокрема в районі Часового Яру. За останні два дні змін на карті в цій частині фронту не було.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка з групи "Інформаційний спротив", російські війська вже другий рік поспіль не можуть захопити Часів Яр. Також у районі так званої "торецької агломерації" російські сили понад рік не можуть прорвати оборону, зокрема в напрямку Костянтинівки.