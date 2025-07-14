Часів Яр, Костянтинівка, Херсон: де Путін вже програв, але ще бреше

Володимир Путін розкрив Дональду Трампу намір посилити наступ в Україні, плануючи за 60 днів захопити чотири регіони України. Фокус дізнався, наскільки реальні плани ворога, та що насправді стоїть за заявами російського президента.

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Володимир Путін у телефонній розмові 3 липня розповів Дональду Трампу про плани ескалації війни в Україні, зокрема про намір протягом 60 днів захопити адміністративні кордони певних областей.

Це змінило риторику Трампа, який висловив розчарування Путіним, звинувативши його в нещирості щодо мирних намірів. За даними Axios, 14 липня Трамп оголосить про новий план озброєння України, що включатиме наступальну зброю, зокрема ракети великої дальності та батареї ППО Patriot. Це значний крок, адже раніше Трамп обмежувався підтримкою лише оборонної зброї. Європейські країни фінансуватимуть ці поставки, що Трамп назвав "вигідним бізнесом".

Водночас Трамп дедалі більше розчарований небажанням Путіна йти на перемир’я та посиленням атак на українські міста. Очікується, що нова зброя вплине на розрахунки Путіна щодо припинення вогню.

Новий наступ Росії: на що розраховує Путін

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна є не більш ніж порожньою риторикою, спрямованою на створення ілюзії сили та домінування.

На його думку, основною метою таких висловлювань було справити враження на Дональда Трампа, який нещодавно повернувся до активної політичної діяльності та може відігравати важливу роль у міжнародних переговорах. Коваленко вважає, що Путін прагне показати себе як ключового гравця, який контролює ситуацію та диктує умови в будь-яких перемовинах, зокрема в телефонних розмовах чи інших формах контактів.

Ця стратегія, на думку експерта, спрямована на те, щоб переконати Трампа в тому, що Росія має значні військові та політичні можливості, які дозволяють їй займати вигіднішу позицію в діалозі. Путін намагається створити образ "хазяїна становища", який тримає все під контролем і може навʼязувати свої умови. Проте Коваленко переконаний, що реальна ситуація кардинально відрізняється від того, що намагається продемонструвати російський президент.

"Дональд Трамп, як особа, що має доступ до щоденних звітів американських спецслужб, повинен бути добре поінформованим про справжній стан справ. У Овальному кабінеті Трампу щодня надають детальні аналітичні звіти, які чітко вказують на обмеженість російських можливостей. Ці документи, які кладуть на стіл американському президенту, розкривають реальну картину: Росія не має тих ресурсів і потенціалу, про які говорить Путін у своїх гучних заявах", — підкреслює експерт Фокусу.

Колишній речник Генерального штабу Збройних Сил України і військовий експерт Владислав Селезньов висловив думку, що президент Росії Володимир Путін, як досвідчений спецслужбіст, ретельно вивчив психологічний портрет Дональда Трампа. Це знання він використовує для створення сприятливих умов для дій російської армії та посилення своїх позицій у міжнародних переговорах. Зокрема, у процесі діалогу з Трампом Путін застосовує тактику маніпуляцій, пропонуючи смислові, а не змістовні преференції, які створюють ілюзію вигідної співпраці.

За словами Селезньова, протягом щонайменше пів року Путін мав змогу впливати на Трампа, переконуючи його у своїй силі та можливостях. Трамп, у свою чергу, вважаючи себе вправним перемовником і успішним бізнесменом, був упевнений, що зможе переграти російського лідера, погоджуючись на певні поступки. Проте експерт зазначає, що стратегія Путіна виявилася значно хитрішою: замість серйозних компромісів, він використовував перемовини як інструмент для затягування часу. Це дозволяло Росії вигравати час для реалізації власних планів, одночасно гальмуючи рішучі дії американського уряду, зокрема щодо посилення військово-технічної підтримки України та введення нових санкцій проти Росії.

Селезньов підкреслює, що амбітні заяви Путіна про досягнення значних результатів за короткий термін, наприклад, за 60 днів, є частиною його інформаційної гри.

"Російський президент постійно наголошує на тому, що Росія грає в довгу, маючи, на його думку, достатньо ресурсів для продовження війни. Путін переконаний, що його стратегія може призвести до втоми Європи та світової спільноти від російсько-української війни, що врешті дозволить йому реалізувати свої геополітичні амбіції. При цьому Путіна абсолютно не турбує ціна, яку Росія платить за ці амбіції: втрати в живій силі, які можуть сягати мільйонів, економічний спад через санкції, а також репутаційні втрати на міжнародній арені. Для нього головне — вписати своє ім’я в історію як завойовника нових земель і об’єднувача імперії", — зазначив експерт.

Проте Селезньов вказує, що далекосяжні плани Путіна можуть бути зірвані через єднання європейських націй. Якщо країни Європи виступлять єдиним фронтом проти російської агресії, їхні об’єднані ресурси значно перевершуватимуть російські. Експерт наголошує, що поодинці країни, такі як Україна чи держави Балтії, стають легкою мішенню для Росії. Однак спільна позиція європейських держав за підтримки Сполучених Штатів може кардинально змінити ситуацію.

Чотири області України в небезпеці: чи реально РФ може захопити регіони

Олександр Коваленко звертає увагу на те, що Росія не здатна здійснити масштабні наступальні операції, про які заявляє її керівництво. Зокрема, Путін згадував про можливість форсування Дніпра чи захоплення всієї Херсонської області. Однак, за оцінкою експерта, такі плани є абсолютно нереалістичними. Російські війська не мають ні сил, ні засобів для реалізації подібних амбіцій. Аналогічна ситуація з Донецькою областю: попри гучні заяви про швидке захоплення регіону протягом, наприклад, 60 днів, російські сили не демонструють здатності досягти таких цілей. Те саме стосується і Запорізької області, де просування російських військ також залишається вкрай обмеженим.

Коваленко підкреслює, що поточні темпи просування російських сил є настільки повільними, що навіть узагальнення їхніх зусиль не дає підстав говорити про серйозний наступальний потенціал.

"Заяви Путіна про швидкі та рішучі перемоги є відвертою брехнею, яка не підтверджується реальними фактами на полі бою. Наприклад, російські війська вже другий рік поспіль не можуть захопити Часів Яр — невелике місто в Донецькій області, яке стало одним із ключових пунктів протистояння. Аналогічно, в районі так званої "торецької агломерації", російські сили протягом більш ніж року не можуть досягти оперативного прориву, зокрема в напрямку Костянтинівки", — додав експерт.

Ці приклади, за словами Коваленка, лише підтверджують, що російська армія загрузла в позиційних боях і не має ресурсів для масштабних наступальних операцій. Навіть у перспективі до кінця року, як зазначає оглядач, Росія не зможе досягти заявлених цілей, таких як повне захоплення Донецької області. Більш того, навіть у межах літньої кампанії, яка традиційно вважається сприятливим періодом для наступу через погодні умови, російські війська не демонструють жодних значних успіхів.

Коваленко також звертає увагу на те, що подібна тактика не є новою для російського керівництва. Вона використовується для створення ілюзії сили перед міжнародною спільнотою, зокрема перед тими політиками, які можуть впливати на глобальні рішення. У цьому контексті заяви Путіна є частиною ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку іміджу Росії як потужного гравця. Однак, за словами експерта, реальний стан російських сил, їхні втрати та низька ефективність на фронті роблять ці заяви порожніми.

Нагадаємо, що очікувані партії важких танків — Leopard 1A5 та Abrams M1A1 SA можуть виявитись останніми, підтвердженими для України. Також Європа поки не здатна виробляти необхідну для України кількість важких бронемашин.

Також Фокус писав, що Німеччина надіслала в Україну 4 системи IRIS‑T SLM та 1 500 малодальних й 500 середньодальних ракет до них. Читайте, як це посилить протиповітряну оборону України.