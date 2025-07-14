Часов Яр, Константиновка, Херсон: где Путин уже проиграл, но еще врет

Владимир Путин раскрыл Дональду Трампу намерение усилить наступление в Украине, планируя за 60 дней захватить четыре региона Украины. Фокус узнал, насколько реальны планы врага, и что на самом деле стоит за заявлениями российского президента.

Related video

Владимир Путин в телефонном разговоре 3 июля рассказал Дональду Трампу о планах эскалации войны в Украине, в частности о намерении в течение 60 дней захватить административные границы определенных областей.

Это изменило риторику Трампа, который выразил разочарование Путиным, обвинив его в неискренности в отношении мирных намерений. По данным Axios, 14 июля Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие, в частности ракеты большой дальности и батареи ПВО Patriot. Это значительный шаг, ведь ранее Трамп ограничивался поддержкой только оборонительного оружия. Европейские страны будут финансировать эти поставки, что Трамп назвал "выгодным бизнесом".

В то же время Трамп все больше разочарован нежеланием Путина идти на перемирие и усилением атак на украинские города. Ожидается, что новое оружие повлияет на расчеты Путина о прекращении огня.

Новое наступление России: на что рассчитывает Путин

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что последние заявления президента России Владимира Путина являются не более чем пустой риторикой, направленной на создание иллюзии силы и доминирования.

По его мнению, основной целью таких высказываний было произвести впечатление на Дональда Трампа, который недавно вернулся к активной политической деятельности и может играть важную роль в международных переговорах. Коваленко считает, что Путин стремится показать себя как ключевого игрока, который контролирует ситуацию и диктует условия в любых переговорах, в частности в телефонных разговорах или других формах контактов.

Эта стратегия, по мнению эксперта, направлена на то, чтобы убедить Трампа в том, что Россия имеет значительные военные и политические возможности, которые позволяют ей занимать более выгодную позицию в диалоге. Путин пытается создать образ "хозяина положения", который держит все под контролем и может навязывать свои условия. Однако Коваленко убежден, что реальная ситуация кардинально отличается от того, что пытается продемонстрировать российский президент.

"Дональд Трамп, как лицо, имеющее доступ к ежедневным отчетам американских спецслужб, должен быть хорошо информирован об истинном положении дел. В Овальном кабинете Трампу ежедневно предоставляют детальные аналитические отчеты, которые четко указывают на ограниченность российских возможностей. Эти документы, которые кладут на стол американскому президенту, раскрывают реальную картину: Россия не имеет тех ресурсов и потенциала, о которых говорит Путин в своих громких заявлениях", — подчеркивает эксперт Фокуса.

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что президент России Владимир Путин, как опытный спецслужбист, тщательно изучил психологический портрет Дональда Трампа. Это знание он использует для создания благоприятных условий для действий российской армии и усиления своих позиций в международных переговорах. В частности, в процессе диалога с Трампом Путин применяет тактику манипуляций, предлагая смысловые, а не содержательные преференции, которые создают иллюзию выгодного сотрудничества.

По словам Селезнева, в течение как минимум полгода Путин имел возможность влиять на Трампа, убеждая его в своей силе и возможностях. Трамп, в свою очередь, считая себя искусным переговорщиком и успешным бизнесменом, был уверен, что сможет переиграть российского лидера, соглашаясь на определенные уступки. Однако эксперт отмечает, что стратегия Путина оказалась значительно хитрее: вместо серьезных компромиссов, он использовал переговоры как инструмент для затягивания времени. Это позволяло России выигрывать время для реализации собственных планов, одновременно тормозя решительные действия американского правительства, в частности по усилению военно-технической поддержки Украины и введению новых санкций против России.

Селезнев подчеркивает, что амбициозные заявления Путина о достижении значительных результатов за короткий срок, например, за 60 дней, являются частью его информационной игры.

"Российский президент постоянно подчеркивает, что Россия играет в долгую, имея, по его мнению, достаточно ресурсов для продолжения войны. Путин убежден, что его стратегия может привести к усталости Европы и мирового сообщества от российско-украинской войны, что в конце концов позволит ему реализовать свои геополитические амбиции. При этом Путина совершенно не беспокоит цена, которую Россия платит за эти амбиции: потери в живой силе, которые могут достигать миллионов, экономический спад из-за санкций, а также репутационные потери на международной арене. Для него главное — вписать свое имя в историю как завоевателя новых земель и объединителя империи", — отметил эксперт.

Однако Селезнев указывает, что далеко идущие планы Путина могут быть сорваны из-за единения европейских наций. Если страны Европы выступят единым фронтом против российской агрессии, их объединенные ресурсы значительно превосходят российские. Эксперт отмечает, что в одиночку страны, такие как Украина или государства Балтии, становятся легкой мишенью для России. Однако общая позиция европейских государств при поддержке Соединенных Штатов может кардинально изменить ситуацию.

Четыре области Украины в опасности: реально ли РФ может захватить регионы

Александр Коваленко обращает внимание на то, что Россия не способна осуществить масштабные наступательные операции, о которых заявляет ее руководство. В частности, Путин упоминал о возможности форсирования Днепра или захвата всей Херсонской области. Однако, по оценке эксперта, такие планы являются абсолютно нереалистичными. Российские войска не имеют ни сил, ни средств для реализации подобных амбиций. Аналогичная ситуация с Донецкой областью: несмотря на громкие заявления о быстром захвате региона в течение, например, 60 дней, российские силы не демонстрируют способности достичь таких целей. То же самое касается и Запорожской области, где продвижение российских войск также остается крайне ограниченным.

Коваленко подчеркивает, что текущие темпы продвижения российских сил настолько медленные, что даже обобщение их усилий не дает оснований говорить о серьезном наступательном потенциале.

"Заявления Путина о быстрых и решительных победах являются откровенной ложью, которая не подтверждается реальными фактами на поле боя. Например, российские войска уже второй год подряд не могут захватить Часов Яр — небольшой город в Донецкой области, который стал одним из ключевых пунктов противостояния. Аналогично, в районе так называемой "торецкой агломерации", российские силы в течение более чем года не могут достичь оперативного прорыва, в частности в направлении Константиновки", — добавил эксперт.

Эти примеры, по словам Коваленко, лишь подтверждают, что российская армия погрязла в позиционных боях и не имеет ресурсов для масштабных наступательных операций. Даже в перспективе до конца года, как отмечает обозреватель, Россия не сможет достичь заявленных целей, таких как полный захват Донецкой области. Более того, даже в рамках летней кампании, которая традиционно считается благоприятным периодом для наступления из-за погодных условий, российские войска не демонстрируют никаких значительных успехов.

Коваленко также обращает внимание на то, что подобная тактика не является новой для российского руководства. Она используется для создания иллюзии силы перед международным сообществом, в частности перед теми политиками, которые могут влиять на глобальные решения. В этом контексте заявления Путина являются частью более широкой информационной кампании, направленной на поддержание имиджа России как мощного игрока. Однако, по словам эксперта, реальное состояние российских сил, их потери и низкая эффективность на фронте делают эти заявления пустыми.

Напомним, что ожидаемые партии тяжелых танков — Leopard 1A5 и Abrams M1A1 SA могут оказаться последними, подтвержденными для Украины. Также Европа пока не способна производить необходимое для Украины количество тяжелых бронемашин.

Также Фокус писал, что Германия отправила в Украину 4 системы IRIS-T SLM и 1 500 малодальных и 500 среднедальных ракет к ним. Читайте, как это усилит противовоздушную оборону Украины.