Конец эпохи танков: почему у ВСУ заканчиваются Leopard и Abrams и чем их заменить

Поставки Leopard и Abrams подходят к завершению, а новых решений о передаче боевых машин пока нет. Фокус разбирался, почему союзники сдержаны в бронетанковой помощи, как изменилась роль танков на фронте и что на самом деле нужно ВСУ.

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Аналитики из Defense Express отмечают: основные ожидаемые партии тяжелых танков — Leopard 1A5 (32 единицы из Германии, Дании и Нидерландов) и Abrams M1A1 SA (49 машин от Австралии) — могут оказаться последними, подтвержденными для Украины. После этого — потенциальная "пауза" в поступлении — и больше никаких официальных заявлений о передаче не известно.

Среди доступных источников советских танков — только Польша и Чехия. Обе страны могут предоставить Т-72 (польские PT-91 и чешские T-72M4CZ), но количественно ресурсы крайне ограничены.

Что касается современных НАТО-техники — Leopard 2 есть на вооружении около 20 государств, но количество резервов незначительно. Чтобы передать еще хоть несколько танков, нужна координация нескольких стран и политическое решение об ослаблении собственных арсеналов.

Производство новых Leopard 2A8 продвигается медленно: Германия заказала 18 машин на поставку в 2025-2026 гг., а Швеция — 44 танка, но получит их только к 2031 году при темпе примерно 50 танков в год.

Ослабляет ситуацию и дефицит финансирования: либо необходима мобилизация замороженных российских активов, либо согласование европейского финансирования. Общее оживление производства могло бы прийти через расширение военных программ некоторых европейских стран — в частности Германии.

США пока не анонсируют дальнейших поставок "Абрамсов": в прошлом году поступил 31 танк, новых пакетов не объявлено. Южнокорейские K2 теоретически были бы вариантом, но запрет законодательства не позволяет прямой их экспорт.

Аналитики отмечают, что сейчас государственные приоритеты больше сосредоточены на системах ПВО, дальнобойной артиллерии и беспилотниках — более дешевом и оперативном обеспечении линии обороны, чем дорогие головные боевые танки.

Отдельно отмечено, что хотя Швейцария разрешила продажу 71 танка Leopard 1 в Германию, дальнейшая передача их Украине блокируется швейцарским нейтралитетом.

Проблема танков в современной войне в Украине

По словам военного эксперта Павла Нарожного, в последнее время в войне в Украине обе стороны редко используют танки. В частности российская армия теряет 1-4 единицы в сутки. Эксперт объясняет это спецификой боевых действий в так называемой "серой зоне" — нейтральной территории между позициями сторон.

"Передвигаться по этой зоне на танке — это самоубийство. Причинами такого положения вещей является плотное минирование, которое осуществляют обе стороны, и высокая насыщенность противотанковыми средствами. Второе — насыщенность противотанковыми средствами: дроны, артиллерия, ПТРК разных времен, включая советские", — объясняет Фокусу Нарожный.

Современное применение танков сводится к роли артиллерии на закрытых позициях. По словам эксперта, танки сейчас стоят где-то на расстоянии 6-7 километров от линии соприкосновения, вкопанные в землю, и стреляют по пехоте или укреплениях противоположной стороны. Это, по его мнению, является проблемой номер один в танковой тактике.

Вторая проблема, по словам Нарожного, связана с ограниченными запасами танков у европейских союзников Украины. Партнеры обладают относительно небольшим количеством танков. Это в частности Leopard-1 1960-х годов, французские колесные АМХ-танки. У США есть значительное количество Abrams, но их использование затруднено.

"Газотурбинный двигатель Abrams ест много топлива, а в условиях пыли Донбасса или юга Украины он быстро повреждается. Пыль засасывает двигатель, разрушая лопатки, что делает эксплуатацию танков проблематичной", — говорит Нарожный.

Вместо Abrams — Breadley для ВСУ

Эксперт подчеркнул, что современная война больше зависит от пехоты, а не танков.

"Нам гораздо больше нужны БМП Breadley, Stryker, чем танки, которые стоят миллионы долларов и легко уничтожаются. Большинство столкновений сегодня — это бои между пехотными группами, часто на мотоциклах или легкой технике. Танк, который выезжает вперед, — это легкая мишень", — резюмировал он.

Таким образом, по словам Нарожного, танки отходят на второй план из-за минирования, противотанкового оружия и специфики ландшафта, а союзники сосредотачиваются на поставке легкой бронетехники, которая лучше соответствует потребностям современного фронта.

Напомним, американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия Patriot настолько эффективно проявил себя, особенно на войне в Украине, что армия США вчетверо увеличила объем закупок ракет-перехватчиков.

Также Фокус писал, что российские войска за минувшие сутки имели частичный успех на Лиманском и Краматорском направлениях. В частности, продвижение противника зафиксировано в районе Яблоновки, а также по линии Колодязи — Зеленая долина — Среднее, к северо-востоку от Славянска.