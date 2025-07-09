Кінець епохи танків: чому у ЗСУ закінчуються Leopard і Abrams та чим їх замінити

Поставки Leopard і Abrams підходять до завершення, а нових рішень про передачу бойових машин поки немає. Фокус розбирався, чому союзники стримані у бронетанковій допомозі, як змінилась роль танків на фронті та що насправді потрібне ЗСУ.

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Аналітики з Defense Express зазначають: основні очікувані партії важких танків — Leopard 1A5 (32 одиниці з Німеччини, Данії та Нідерландів) та Abrams M1A1 SA (49 машин від Австралії) — можуть виявитись останніми, підтвердженими для України. Після цього — потенційна "паузa" у надходженні — і більше жодних офіційних заяв про передачу не відомо.

Серед доступних джерел радянських танків — тільки Польща і Чехія. Обидві країни можуть надати Т-72 (польські PT-91 і чеські T‑72M4CZ), але кількісно ресурси вкрай обмежені.

Щодо сучасних НАТО-технік — Leopard 2 є в озброєнні близько 20 держав, але кількість резервів незначна. Щоб передати ще хоч кілька танків, потрібна координація кількох країн та політичне рішення про ослаблення власних арсеналів.

Виробництво нових Leopard 2A8 просувається повільно: Німеччина замовила 18 машин на поставку у 2025-2026 рр., а Швеція — 44 танки, але отримає їх лише до 2031 року при темпі приблизно 50 танків на рік.

Ослаблює ситуацію і дефіцит фінансування: або необхідна мобілізація заморожених російських активів, або узгодження європейського фінансування. Загальне пожвавлення виробництва могло б прийти через розширення військових програм деяких європейських країн — зокрема Німеччини.

США поки не анонсують подальших поставок "Абрамсів": минулоріч надійшло 31 танк, нових пакетів не оголошено. Південнокорейські K2 теоретично були б варіантом, але заборона законодавства не дозволяє прямий їхній експорт.

Аналітики відзначають, що наразі державні пріоритети більше зосереджені на системах ППО, далекобійній артилерії та безпілотниках — дешевшому й оперативнішому забезпеченню лінії оборони, ніж дорогі головні бойові танки.

Окремо зазначено, що хоча Швейцарія дозволила продаж 71 танка Leopard 1 до Німеччини, подальша передача їх Україні блокується швейцарським нейтралітетом.

Проблема танків у сучасній війні в Україні

За словами військового експерта Павла Нарожного, останнім часом у війні в Україні обидві сторони рідко використовують танки. Зокрема російська армія втрачає 1-4 одиниці на добу. Експерт пояснює це специфікою бойових дій у так званій "сірій зоні" — нейтральній території між позиціями сторін.

"Пересуватися по цій зоні на танку — це самогубство. Причинами такого стану речей є щільне мінування, яке здійснюють обидві сторони, та висока насиченість протитанковими засобами. Друге — насиченість протитанковими засобами: дрони, артилерія, ПТРК різних часів, включно з радянськими", — пояснює Фокусу Нарожний.

Сучасне застосування танків зводиться до ролі артилерії на закритих позиціях. За словами експерта, танки наразі стоять десь на відстані 6–7 кілометрів від лінії зіткнення, вкопані у землю, і стріляють по піхоті чи укріпленнях протилежної сторони. Це, на його думку, є проблемою номер один у танковій тактиці.

Друга проблема, за словами Нарожного, пов'язана з обмеженими запасами танків у європейських союзників України. Партнери володіють відносно невеликою кількістю танків. Це зокрема Leopard-1 1960-х років, французькі колісні АМХ-танки. У США є значна кількість Abrams, але їхнє використання ускладнене.

"Газотурбінний двигун Abrams їсть багато палива, а в умовах пилюки Донбасу чи півдня України він швидко пошкоджується. Пил засмоктує двигун, руйнуючи лопатки, що робить експлуатацію танків проблематично", — каже Нарожний.

Замість Abrams — Breadley для ЗСУ

Експерт наголосив, що сучасна війна більше залежить від піхоти, а не танків.

"Нам набагато більше потрібні БМП Breadley, Stryker, ніж танки, які коштують мільйони доларів і легко знищуються. Більшість зіткнень сьогодні — це бої між піхотними групами, часто на мотоциклах чи легкій техніці. Танк, який виїжджає вперед, — це легка мішень", — резюмував він.

Таким чином, за словами Нарожного, танки відходять на другий план через мінування, протитанкову зброю та специфіку ландшафту, а союзники зосереджуються на постачанні легкої бронетехніки, що краще відповідає потребам сучасного фронту.

Нагадаємо, американський зенітний ракетний комплекс великого радіусу дії Patriot настільки ефективно проявив себе, особливо на війні в Україні, що армія США вчетверо збільшила обсяг закупівель ракет-перехоплювачів.

Також Фокус писав, що російські війська за минулу добу мали частковий успіх на Лиманському та Краматорському напрямках. Зокрема, просування противника зафіксовано в районі Яблунівки, а також по лінії Колодязі — Зелена долина — Середнє, на північний схід від Слов'янська.