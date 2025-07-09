Україна отримала від союзників майже всі обіцяні танки: де брати нові, — аналітики
Україна незабаром може залишитися без нових постачань танків: поточні партії Leopard 1A5 і M1A1 Abrams, як очікується, стануть останніми з підтверджених пакетів допомоги. У зв'язку з цим перед українськими збройними силами гостро постає питання про пошук нових джерел бронетехніки.
На сьогодні серед союзників, які будуть постачати танки, залишилися кілька країн, пише у своєму аналітичному матеріалі Defense Express. Так Австралія готує до відправки 49 Abrams M1A1 SA, а Німеччина, Данія і Нідерланди — 32 Leopard 1A5. Після цього про передачу нових машин офіційно не заявлено, і на горизонті — тривожна пауза.
Що стосується техніки часів СРСР, то джерела радянських танків у Європі обмежені. Польща, Чехія, Болгарія, Словаччина та Угорщина все ще мають у своєму розпорядженні парк Т-72 та їхніх модифікацій, але реальні кандидати на передачу — тільки Варшава і Прага. Польща вже активно переозброюється, отримуючи K2 і Abrams, що може вивільнити додаткові PT-91. Чехія ж має у своєму розпорядженні невеликий резерв, включно з модернізованими Т-72M4CZ, однак її ресурси обмежені.
Найсучасніший танк НАТО, Leopard 2, стоїть на озброєнні майже двох десятків країн, але запаси у кожної невеликі. Навіть за наявності політичної волі це вимагає об'єднання зусиль кількох держав і згоди на послаблення власних арсеналів.
У такій ситуації єдиною альтернативою є випуск нових машин, однак виробництво Leopard 2A8 йде вкрай повільно. Німеччина закупила 18 машин за 525,6 млн євро з постачанням у 2025-2026 роках. Швеція витратила близько 1 млрд євро на 44 танки з постачанням у 2028-2031 роках. При цьому темп виробництва — не більше 50 машин на рік.
Фінансування та політичні бар'єри
Ще однією проблемою у виробництві нових танків стало фінансування. Тут можливі рішення — використання заморожених російських активів, створення багатосторонньої коаліції або інтеграція українських замовлень у плани переозброєння країн ЄС, насамперед Німеччини. Це може прискорити запуск нових виробничих ліній і знизити вартість за рахунок масштабування.
З боку США ситуація не краща. Україна отримала всього 31 танк Abrams, і нових поставок не анонсовано. Південнокорейські K2 теоретично могли б стати рішенням, але прямі постачання неможливі через внутрішнє законодавство Сеула.
"Загалом бачимо, що наразі для України небагато можливостей для отримання нових танків, які обмежуються фінансовими та політичними питаннями. Також існує інший фактор щодо пріоритетності, за яким сьогодні набагато важливішим є використання військової допомоги на системи ППО, далекобійну зброю та дрони ніж на дорогі танки", — підсумували аналітики.
Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії схвалила продаж 71 танка Leopard 1 до Німеччини. Однак передача цих бойових машин Україні залишається під забороною відповідно до принципів швейцарського нейтралітету.