Україна отримала від союзників майже всі обіцяні танки: де брати нові, — аналітики

Україна незабаром може залишитися без нових постачань танків: поточні партії Leopard 1A5 і M1A1 Abrams, як очікується, стануть останніми з підтверджених пакетів допомоги. У зв'язку з цим перед українськими збройними силами гостро постає питання про пошук нових джерел бронетехніки.

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На сьогодні серед союзників, які будуть постачати танки, залишилися кілька країн, пише у своєму аналітичному матеріалі Defense Express. Так Австралія готує до відправки 49 Abrams M1A1 SA, а Німеччина, Данія і Нідерланди — 32 Leopard 1A5. Після цього про передачу нових машин офіційно не заявлено, і на горизонті — тривожна пауза.

Що стосується техніки часів СРСР, то джерела радянських танків у Європі обмежені. Польща, Чехія, Болгарія, Словаччина та Угорщина все ще мають у своєму розпорядженні парк Т-72 та їхніх модифікацій, але реальні кандидати на передачу — тільки Варшава і Прага. Польща вже активно переозброюється, отримуючи K2 і Abrams, що може вивільнити додаткові PT-91. Чехія ж має у своєму розпорядженні невеликий резерв, включно з модернізованими Т-72M4CZ, однак її ресурси обмежені.

Найсучасніший танк НАТО, Leopard 2, стоїть на озброєнні майже двох десятків країн, але запаси у кожної невеликі. Навіть за наявності політичної волі це вимагає об'єднання зусиль кількох держав і згоди на послаблення власних арсеналів.

Виробництво танків Leopard Фото: Відкриті джерела

У такій ситуації єдиною альтернативою є випуск нових машин, однак виробництво Leopard 2A8 йде вкрай повільно. Німеччина закупила 18 машин за 525,6 млн євро з постачанням у 2025-2026 роках. Швеція витратила близько 1 млрд євро на 44 танки з постачанням у 2028-2031 роках. При цьому темп виробництва — не більше 50 машин на рік.

Фінансування та політичні бар'єри

Ще однією проблемою у виробництві нових танків стало фінансування. Тут можливі рішення — використання заморожених російських активів, створення багатосторонньої коаліції або інтеграція українських замовлень у плани переозброєння країн ЄС, насамперед Німеччини. Це може прискорити запуск нових виробничих ліній і знизити вартість за рахунок масштабування.

З боку США ситуація не краща. Україна отримала всього 31 танк Abrams, і нових поставок не анонсовано. Південнокорейські K2 теоретично могли б стати рішенням, але прямі постачання неможливі через внутрішнє законодавство Сеула.

Танк Abrams M1A1 SA в Україні Фото: army.mil

"Загалом бачимо, що наразі для України небагато можливостей для отримання нових танків, які обмежуються фінансовими та політичними питаннями. Також існує інший фактор щодо пріоритетності, за яким сьогодні набагато важливішим є використання військової допомоги на системи ППО, далекобійну зброю та дрони ніж на дорогі танки", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії схвалила продаж 71 танка Leopard 1 до Німеччини. Однак передача цих бойових машин Україні залишається під забороною відповідно до принципів швейцарського нейтралітету.