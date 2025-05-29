Leopard 1 зі Швейцарії: чи можуть у ФРН переробити танки для України, якщо реекспорт заборонений

Федеральна рада Швейцарії схвалила продаж 71 танка Leopard 1 швейцарською оборонною компанією Ruag MRO до Німеччини. Однак, як підкреслюється в рішенні від 28 травня, передача цих бойових машин Україні залишається під забороною відповідно до принципів швейцарського нейтралітету.

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Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

Наразі танки Leopard 1, про які йдеться, перебувають на зберіганні в Італії. Загалом у розпорядженні Ruag MRO — 96 одиниць цієї техніки, придбаної в італійського Міноборони ще 2016 року.

У 2023 році Швейцарія відмовила в реекспорті цих машин. Після цього RUAG намагалася отримати дозвіл хоча б на передачу танків до Німеччини. І тепер, через рік, влада Швейцарії дала формально позитивну відповідь: продаж може відбутися, оскільки не підпадає під норми ліцензування. Однак при цьому експорт Leopard 1 в Україну залишається забороненим. Заборона стосується 71 танка з 96 — решта 25 одиниць, як і раніше, перебувають у спірній юридичній власності.

Можливий обхідний шлях — переробити Leopard

Серед аналітиків обговорювали можливість альтернативного використання швейцарських танків Leopard 1. Наприклад, оглядачі Defense Express зазначили, що шасі цього танка давно використовують як базу для інших бойових машин. Серед них:

Зенітна самохідна система Skyranger 35 від Rheinmetall.

Інженерні машини: Wisent 1, Bergepanzer 2, Dachs.

Мостоукладальники Biber.

Зенітні установки Gepard, які активно застосовуються в Україні.

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Аналітики вважають, що теоретично передача Україні перероблених машин на базі Leopard 1 могла б відповідати оборонним завданням і не порушувати формальної заборони. Крім того, танки можна було б розібрати та використовувати як джерело запчастин для обслуговування інших платформ. Проте Швейцарія зайняла жорстку позицію.

"Виходячи з договірних запевнень сторін про те, що ні танки, ні їхні компоненти або приладдя не можуть бути передані Україні, запланований продаж не суперечить збройовому ембарго Положення про заходи у зв'язку із ситуацією в Україні", — йдеться в офіційному документі.

Раніше повідомлялося, що Бельгія передасть модернізований танк Leopard 1, для якого державне конструкторське бюро "Луч" уже розробило протитанкову ракету.