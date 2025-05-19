Бельгія передасть ЗСУ модернізований танк Leopard 1, для якого ДККБ "Луч" розробило ПТРК

Бельгія передасть модернізований танк Leopard 1, для якого державне конструкторське бюро "Луч" вже розробило протитанкову ракету.

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Про це повідомляє видання Future Army.

Зазначається, що Бельгія планує надати Україні цього року військову допомогу на суму 1 мільярд євро. У межах нового пакета військової допомоги ЗСУ отримають модернізований танк Leopard 1, для якого ДККБ "Луч" розробило протитанкову ракету "Фаларік".

Танк запланували випробувати у бойових умовах, і в разі успішного результату розглядатиметься можливість модернізації інших Leopard 1 у складі ЗСУ. У танка замінили башту. Таке рішення запропонувала компанія John Cockerill. Її легше встановити на високоякісне шасі Leopard 1.

Стара башта Leopard 1 вимагала екіпажу з трьох осіб – командира, навідника та заряджаючого. Нова башта Cockerill 3105 має систему автоматичного заряджання з магазином на 12-16 снарядів. Калібр гармати залишився 105 мм, також був збільшений кут піднесення до 42 градусів, що розширило можливості використання основної гармати.

Крім цього була проведена стабілізація ствола, яка дозволяє стріляти набагато точніше. Додаткова зброя складається з 7,62-мм кулемета або 40-мм гранатомета. Вони також керуються дистанційно в оригінальній версії пілотованої турелі. Башта також може нести протитанкові ракети та систему активного захисту.

Броня башти також змінилася. Він виготовлений з нових, легших матеріалів. При тій самій міцності танк на п'ять тонн легший, що покращує його мобільність. Модернізація недостатньо масштабна, щоб вивести Leopard 1 на рівень сучасних танків, але вона все ж підвищує його ефективність на полі бою.

Як пише "Мілітарний", розробка ПТКР "Фаларік" велася у 2008–2009 роках, а у лютому 2010 року ПТКР успішно пройшла вогневі випробування в Шотландії.

"Фаларік" може уражати цілі на максимальній дальності 5 км через 17 секунд після пуску — тандемна бойова частина пробиває сталеву броню товщиною 550 мм, захищену динамічним захистом.

Нагадаємо, що раніше у США помітили український танк Т-84, який їхав з полігону. Американці купили 4 танки українського виробництва у 2003 році. Мета покупки — вивчення конструкції Т-84 (модернізованого Т-80УД) та випробування різних видів зброї.