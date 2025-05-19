Бельгия передаст ВСУ модернизированный танк Leopard 1, для которого ГККБ "Луч" разработало ПТРК

Бельгия передаст модернизированный танк Leopard 1, для которого государственное конструкторское бюро "Луч" уже разработало противотанковую ракету.

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Об этом сообщает издание Future Army.

Отмечается, что Бельгия планирует предоставить Украине в этом году военную помощь на сумму 1 миллиард евро. В рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат модернизированный танк Leopard 1, для которого ГККБ "Луч" разработало противотанковую ракету "Фаларик".

Танк запланировали испытать в боевых условиях, и в случае успешного результата будет рассматриваться возможность модернизации других Leopard 1 в составе ВСУ. У танка заменили башню. Такое решение предложила компания John Cockerill, ее легче установить на высококачественное шасси Leopard 1.

Старая башня Leopard 1 требовала экипажа из трех человек — командира, наводчика и заряжающего. Новая башня Cockerill 3105 имеет систему автоматического заряжания с магазином на 12-16 снарядов. Калибр пушки остался 105 мм, также был увеличен угол возвышения до 42 градусов, что расширило возможности использования основной пушки.

Кроме этого была проведена стабилизация ствола, которая позволяет стрелять намного точнее. Дополнительное оружие состоит из 7,62-мм пулемета или 40-мм гранатомета. Они также управляются дистанционно в оригинальной версии пилотируемой турели. Башня также может нести противотанковые ракеты и систему активной защиты.

Броня башни также изменилась. Он изготовлен из новых, более легких материалов. При той же прочности танк на пять тонн легче, что улучшает его мобильность. Модернизация недостаточно масштабна, чтобы вывести Leopard 1 на уровень современных танков, но она все же повышает его эффективность на поле боя.

Как пишет "Милитарный", разработка ПТУР "Фаларик" велась в 2008-2009 годах, а в феврале 2010 года ПТУР успешно прошла огневые испытания в Шотландии.

"Фаларик" может поражать цели на максимальной дальности 5 км через 17 секунд после пуска — тандемная боевая часть пробивает стальную броню толщиной 550 мм, защищенную динамической защитой.

Напомним, что ранее в США заметили украинский танк Т-84, который ехал с полигона. Американцы купили 4 танка украинского производства в 2003 году. Цель покупки — изучение конструкции Т-84 (модернизированного Т-80УД) и испытания различных видов оружия.