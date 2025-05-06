В США заметили украинский танк Т-84, который ехал с полигона: зачем он американцам (видео)

Украинский танк Т-84 двигался по автотрассе в США в сопровождении военных. Бронемашина имела целый и ухоженный вид и спокойно направлялась в неизвестном направлении. При этом Т-84 видели в Америке и раньше, но такое было до вторжения россиян в 2022 году.

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О появлении украинского Т-84 в США рассказали на портале "Милитарный".

На портале сообщили, что бронемашину украинского производства обнаружили на видео из соцсети TikTok. Пользователь с ником Sergio Sanchez опубликовал запись, сделанную на дороге в США. Слышно как мужской голос декламирует текст на военную тематику, а другие мужчины повторяют слова, как по команде. Тем временем впереди едет танк Т-84, раскрашенный в светло-зеленый цвет и с надписью Oversize Load. Также заметно номер, похожий на Т-400. Из видео не ясно, когда именно его опубликовали и где происходят события.

Танк Т-84 — детали

Тем временем на "Милитарном" написали, что местность, по которой едет танк Т-84, может быть штатом Аризона США. Указывается, что бронемашина, вероятно, направлялась из или на военный полигон Юма Пентагона. В статье объясняется, почему речь идет именно об этом штате и полигоне. На портале пояснили, что США действительно купили четыре танка украинского производства в 2003 году. Цель покупки — изучение конструкции Т-84 (модернизированного Т-80УД) и испытания различных видов оружия. Сначала их планировали исследовать в Абердинском испытательном центре, говорится в статье. Позже в сети не раз появлялись изображения бронемашин, которые находились именно на полигоне Юма. Одно фото опубликовали в 2020 году, другое — в 2021, когда танк транспортировали на специальной платформе.

Танк Т-84 — кадры из США, сделанные в 2021 году Фото: Милитарный Танк Т-84 — кадры из США, сделанные в 2020 году Фото: Милитарный

Кроме того, в 2021 году в сети X пользователь с ником TheDeadDistrict опубликовал серию фото Т-84, снятую во время испытаний на полигоне Юма. Пользователь написал, что их сделали во время "измерений тепловой сигнатуры".

Танк Т-84 — кадры с испытаний в США Фото: X (Twitter)

Отметим, Фокус писал об украинском танке Т-84, который заметили на поле боя в первые месяцы российского вторжения. В блоге Ukraine Weapons Tracker опубликовали фото бронемашины и отметили, что это редкое изделие. Согласно открытым данным, Украина по состоянию на начало войны имела только шесть подобных танков. Также указывалось, что они находились в составе 11 механизированной бригады имени князя Романа Великого. Кроме того, эксперты "Милитарного" отметили, что речь идет именно о Т-84, а не Т-84У "Оплот". Танк имеет двигатель на 1 200 лошадиных сил, все российские детали заменили на украинские: он оборудован новой системой наблюдения и новым прицелом, уточнили военные эксперты.

Напоминаем, в феврале 2024 медиа АрмияInform рассказало о появлении танка Т-90М: новейшая российская бронемашина начала воевать на стороне ВСУ. В январе 2025 Forbes сообщило о работе танка ВСУ, который ударил по россиянам с расстояния 30 м.